Les «Genevois sans frontière» coupent le cordon avec le PDC

O.F.

O.F. Mis à jour à 15h17

«Genevois sans frontière» annonce ce mercredi renoncer à toute étiquette partisane avec le Parti démocrate-chrétien genevois. Créée en 2013 par cinq membres du PDC, cette association transfrontalière veut rétablir «l’égalité des droits pour les 30 000 Genevois qui en raison des difficultés de logement à Genève ont émigré ou émigrent encore dans l’agglomération franco-valdo-genevoise», selon le site de l'association. Mais cette dernière est particulièrement active sur de nouvelles thématiques telles que la scolarisation des élèves dont les parents sont frontaliers, l'accès à l'emploi rendu plus difficile par la préférence cantonale à l'embauche ou les droits de succession, les questions de couverture maladie ou encore l'assurance chômage.

Pourquoi couper le cordon qui la reliait au PDC? Pour des questions de représentativité de tous les Genevois qui vivent sur sol français. «Les orientations et priorités politiques du transfrontalier ne peuvent être perçues de manière divergente voire contradictoire, dans la mesure où l'ADN associatif nous demande d'écouter et de répondre à toutes les préoccupations légitimes et connues des citoyens genevois expatriés», peut-on lire sur le communiqué de «Genevois sans Frontière.

Son président, Paolo Lupo ne communique pas le nombre d’adhérents que son association dénombre mais indique qu'une communauté de près de 1600 personnes gravitent autour d'elle.