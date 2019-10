Greta Thunberg, notre miroir

Genève, le 7 octobre 2019

Admiration, haine, appel au meurtre même, Greta Thunberg, au-delà de son combat, révèle. Et pas qu’elle ou son entourage, non! Greta Thunberg offre en miroir certains sommets de la nature humaine.

Qu’on rejette celles et ceux qui utiliseraient ou instrumentaliseraient Greta Thunberg est une chose. Qu’on se défoule sur cette jeune fille, une autre.

Elle est l’illustration d’un phénomène qui heurte les habitudes et dérange les certitudes.

C’est très facile de dire qu’elle serait «manipulée», «instrumentalisée». Ça l’est beaucoup moins de tenter de cerner comment sa personnalité s’articule autour de ce qui l’affecte et la mobilise.

Quant à celles et ceux qui, s’inspirant des rêves que Greta a estimé lui avoir été volés, renvoient aux enfants de la guerre dont les rêves leur ont, à eux aussi, été volés, c’est comme dire à une personne souffrante que d’autres le sont tout autant sinon davantage encore qu’elle.

Ce genre de comparaison est parfaitement gratuit.

Il vise à culpabiliser. Mais aussi à éviter de réfléchir un peu plus loin que ce qui est aussi commode que malvenu. Greta Thunberg oblige. Non pas forcément à la suivre à l’aveugle, non, à bien davantage!

À dépasser les limites d’une pensée confortable.

Hélène Richard-Favre