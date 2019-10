Bredouille, Chênois péclote mais ne désespère pas

À Sous-Moulin, l’euphorie de la promotion s’est évanouie. Les saisons passent et ne se ressemblent pas. Aujourd’hui, malgré la ferveur du public, le climat est plus chagrin. Une nouvelle défaite, la septième en autant de matches, n’est pas de nature à apaiser les âmes et à soulager les hommes. Le dépit se lit sur les visages. Affecté, le capitaine Maxime Von Baar file sans piper mot. «Oui, c’est dur. Franchement, on n’avait pas imaginé ça. On espérait réussir un meilleur début de championnat», confie Baptiste Nicot, un pâle sourire aux lèvres. Dire qu’avant de s’écrouler face à Fortitudo Gossau (24-33), le néopromu menait 12-11 à la mi-temps.

Sans jouer les oiseaux de mauvais augure, l’entraîneur du club genevois avait averti: «La LNB, c’est du costaud, une ligue où toutes les parties seront des combats.» Il ne s’était pas trompé. «Peut-être que certains n’ont pas pris conscience de cette réalité, du surplus d’implication qu’une telle promotion exige. En 1re ligue, on peut mal jouer et gagner. Là, c’est plus possible», dit-il. Cette fois, Baptiste Nicot fait la grimace.

Une série noire

Sur le terrain, en dépit des revers qui s’empilent et des filets qui ploient, l’équipe ne donne pourtant aucun signe de résignation. Elle se bat, avec ses moyens, longtemps minés par une kyrielle de blessures. Sept au plus fort de la série noire. Chênois clopine et péclote. Chênois s’accroche et gamberge.

«Moralement, c’est une situation pénible à vivre. Les blessures n’expliquent pas tout mais elles n’aident pas le groupe à aller de l’avant. Avec une base arrière décimée et un contingent amoindri, on tire la langue physiquement», témoigne l’ailier Yohan Sonzogni. «Il a fallu trouver des solutions de secours, enrôler des juniors, faire et défaire les compositions d’équipe», confirme Baptiste Nicot.

Pour affronter Gossau, un ancien pensionnaire de LNA, Chênois pouvait heureusement compter sur le retour en jeu de certains éléments (Ouegnin et May). Hélas, Abdel Ijmik, victime d’une entorse à une cheville à l’entraînement, manquait à l’appel. Un coup dur de plus. Durant trente minutes, les Genevois ont fait contre mauvaise fortune bon cœur. Dans sa cage, Eugeniu Andreev a multiplié les parades et, sur son aile, Sonzogni a montré la voie. «On a sans doute livré la meilleure mi-temps de l’automne, avec beaucoup de détermination et de solidarité. On avait bien bossé à l’entraînement.» Il se console et se rassure comme il peut.

«Et puis, regrette Baptiste Nicot, les gars sont retombés dans leurs travers.» Cela s’appelle la spirale de la défaite. Trop de tirs hors cadre, trop d’inattentions défensives, trop de ballons perdus, trop de pénalités concédées, trop de liberté accordée à Graf, le serial buteur adverse. Trop, c’est trop!

«On n’est pas si loin»

À 15-16, une réussite d’Ouegnin a encore fait illusion avant que le score ne se déchire. «Il est trop sévère, se désole Adrien Molinié. Aujourd’hui, l’équipe avait un bel état d’esprit. J’espère bientôt revenir pour lui prêter main-forte.» Sur la touche depuis sept semaines et une déchirure musculaire longue à cicatriser, le pilier français souffre avec ses coéquipiers. À Sous-Moulin, il a déjà tout vécu. Là, il attend un «déclic, une victoire, pour regagner confiance. C’est dur de passer du tout au rien…» De son côté, Baptiste Nicot reste stoïque. Il ne parle de relégation, veut croire en des jours meilleurs. «On n’est pas si loin», dit-il. Et d’ajouter: «La saison est encore longue mais elle passe vite…»