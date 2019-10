Des points noirs de la santé sous la loupe d'experts

Une soixantaine d'acteurs de l'État, du privé, du public, d'associations, du politique et d'entreprises ont participé à la deuxième édition des États généraux de la santé avec un but ambitieux: proposer des solutions pour faire diminuer les coûts de la santé. Un travail collaboratif, initié par l'association Genève Cliniques. Les acteurs ont concentré leurs réflexions sur quatre thématiques, présentées mardi.

«Prévention: gestion des soins dentaires»

Un groupe de travail s'est penché sur l'amélioration de la prévention en santé bucco-dentaire. Si les soins ne sont pas remboursés par l'assurance de base, ils sont pourtant indispensables à un bien-être fondamental: une dentition insuffisante peut entraver l’alimentation, voire la limiter. Et entraîner des coûts, à termes, importants. Des lacunes dans la prise en charge des enfants ont notamment été relevées: «Il n'y a rien pour les 0 à 4 ans, un tiers des enfants arrivent à l'école avec des caries», note Delphine Bachmann, députée PDC. Il faut donc former les collaborateurs de la petite enfance à mieux dépister et informer. Plus d'information également à l'attention des adolescents: au Cycle, un bon pour une consultation gratuite est offert à chaque élève. Or, seuls 3% l'utilisent.

Enfin, il faut simplifier les démarches administratives pour les personnes précaires et constituer un réseau de dentistes répondants pour intervenir dans les EMS.

D'autre part, les professionnels plaident pour une meilleure régulation de la profession. La création d'un poste de médecin-dentiste cantonal permettrait de pallier l'absence de surveillance de la profession et constituer un garde-fou face à l'apparition de «dérives commerciales», de «publicité trompeuse». «La limite entre ce qui est nécessaire (ndlr: en termes de soins) et superflu n'est pas toujours très claire et certains patients sont encouragés à consommer des soins», ont relevé les participants. Cela permettrait aussi la création d'un listing des praticiens affiliés à une association professionnelle ainsi qu'un cahier public des tarifs.

«Sens et souffrance du personnel soignant»

Une grande partie des personnes travaillant dans le domaine médical déplore une perte du sens de leur métier, entraînant souvent un mal-être voire des souffrances. Par rapport à la population générale, le personnel soignant présente d'ailleurs 2 à 3% de risques de commettre un suicide... «Une partie de ce malaise est lié à une tension entre l'idéal et la réalité du terrain, les conditions cadres relativement pénibles et le manque de perspectives d'évolution professionnelle, résume Bertrand Levrat, directeur des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Des difficultés qui se retrouvent dans le public comme dans le privé.» Les acteurs des Etats généraux plaident pour améliorer la reconnaissance de la fonction du soignant, lutter contre l'esseulement, promouvoir des espaces de paroles, entre autres. Louable. Mais concrètement, quelles sont les actions des cliniques et de l'Hôpital cantonal? Bertrand Levrat le concède, «c'est un vrai défi. Nous pouvons mettre en place des adaptations mais avec des limites car il existe des contraintes inhérentes aux professions comme les horaires de nuit. Il y a un équilibre à trouver, avec des changements organisationnels, culturels et d'approches managériales. Nous y travaillons.»

«Handicap: accompagnement et prise en charge»

La prise en charge des personnes en situation de handicap et de leur entourage est complexe. Elle génère épuisement et coûts. Les acteurs ont notamment mis en exergue la nécessité d'un meilleur accès aux soins pour ces patients en développant une meilleure coordination entre les acteurs. Voire en créant un «handiboard», soit un pool de soignants spécialisés dans le handicap.

«Innovation et technologies»

Les avancées technologiques et leur impact sur l'espérance ainsi que la qualité de vie ont été fulgurantes ces dernières années. Elles ont permis des avancées spectaculaires, notamment en chirurgie. Pour Gilles Rufenacht, président de Genève-Cliniques, il faut saisir les opportunités d'améliorer la prise en charge mais le faire en maîtrisant les coûts. La question de la valeur ajoutée doit à chaque fois être posée. Les technologies auront également un rôle à jouer ces prochaines décennies, alors qu'on accusera une explosion de personnes du troisième et quatrième âge (62-79 ans et +80 ans) et une réduction du ratio de personnes actives par rapport aux personnes dépendantes. Pour les professionnels de la santé, il est indispensable que le patient devienne alors acteur de sa prise en charge; les outils digitaux peuvent optimiser son encadrement et son accompagnement.

Les conclusions des groupes de travail ont été transmises au chef de la Santé, Mauro Poggia.

Du concret? «Avant tout une force de proposition»

Voilà pour les propositions. Mais sur quoi débouchent concrètement ces États généraux? Quelles actions et changements en ont découlé depuis la première édition? Les acteurs rappellent qu'ils veulent avant tout être une force de propositions et ne prétendent pas «réinventer la roue». «Ces Etats généraux permettent de rassembler tous les acteurs de la santé, de tirer des constats communs et de trouver des convergences», résume Bertrand Levrat, directeur des HUG.

Pour autant, ils sont aussi suivis d'effets concrets, souligne Delphine Bachmann, qui rapporte que le résultat des travaux sert d'impulsions et de base dans certaines discussions en commissions du Grand Conseil ou dans l'élaboration de textes parlementaires. On cite aussi l'exemple du récent partenariat entre les HUG et le groupe privé Hirslanden pour créer un centre de chirurgie ambulatoire, une action qui s'inscrit dans la continuité de l'une des thématiques des Etats généraux de l'an passé (encourager le transfert du stationnaire vers l’ambulatoire).