Sanders toujours favori à la veille du «Super Tuesday»

Le soleil se couche samedi sur Springfield, une ville de Virginie dans la banlieue de Washington. Bernie Sanders conclut son discours sous les acclamations de milliers de personnes. Sa voix est rauque et usée par l’enchaînement brutal des meetings aux quatre coins des États-Unis à l’approche du Super Tuesday. Jake Burdett, 22ans, est confiant dans la force de son héros, à l’heure où quatorze États organisent ce mardi leurs primaires démocrates pour la présidentielle. «Regardez la foule autour de vous, dit-il. Bernie a le soutien du peuple et peut mettre la pression sur les politiciens.»

Chez les pro-Bernie, le sentiment d’appartenance à un mouvement qui dérange est fort. «Les élites du parti démocrate sont contre lui parce que tous ces gens ont été «achetés» par ceux que Bernie veut stopper», poursuit le jeune homme. Ilhan Omar, une représentante progressiste d’origine somalienne, cultive cette image au moment d’introduire sur scène Bernie Sanders à Springfield: «Ce qu’ils disent sur notre campagne a pour but de nous rendre invisibles», lance-t-elle à propos du parti démocrate et des médias.

La parlementaire âgée de 38 ans balaie aussi les critiques des rivaux centristes de Bernie Sanders pour l’investiture démocrate, selon lesquels celui-ci serait trop extrême pour pouvoir être élu à la Maison-Blanche en novembre. «Ils disent que je suis radicale, que Bernie est radical, mais voici la vérité: si croire que l’accès à la santé est un droit de l’homme et que l'assurance maladie pour tous est quelque chose de radical, alors je veux bien l’être.»

Bernie Sanders reprend ce message en soulignant la «nervosité» des «élites politiques» et du monde des affaires. «Ils disent que Bernie ne peut pas battre Trump», clame-t-il sous les huées de la foule. «Respectueusement, je ne suis pas d’accord. Notre campagne est la plus forte pour battre Trump.»

Jake Burdett est convaincu que Bernie Sanders a raison. «Ma mère est une fan de Donald Trump et je ne pourrai pas la convaincre, glisse-t-il. Mais mon père, qui est aussi conservateur, est prêt à voter pour Bernie en novembre car il s’identifie à lui et soutient sa volonté de garantir l’accès à la santé pour tous.»

Points de sondage et dons

L’étudiant mentionne aussi les succès du sénateur du Vermont lors des trois premières primaires démocrates. Un succès que Bernie Sanders n’a toutefois pas réussi à répéter samedi en Caroline du Sud. Il y a été largement battu par l’ancien vice-président Joe Biden, porté par le vote noir. Le sénateur du Vermont, 78 ans, a d’ailleurs prévenu ses supporters en Virginie que ce ne serait pas «la seule défaite».

Joe Biden, victorieux samedi, se prête au jeu des selfies. EPA

Dans la foulée, sa campagne a annoncé avoir récolté 46,5 millions de dollars de dons en février, une somme impressionnante. Selon les derniers sondages, Bernie Sanders recueille un tiers des intentions de vote et devance de plus de dix points Joe Biden, 77 ans, au niveau national. Mike Bloomberg talonne l’ancien vice-président.

Le succès de Joe Biden en Caroline du Sud avec près de 50% des voix est une mauvaise nouvelle pour Mike Bloomberg. L’ancien maire de New York, 78 ans, entre officiellement dans la course à l’investiture démocrate ce mardi en se présentant comme l’alternative centriste à Donald Trump, un rôle que revendique aussi Joe Biden.

Michael Bloomberg donne un meeting dans un quatre-étoiles. AFP

Samedi matin, Mike Bloomberg faisait campagne dans une banlieue aisée de Washington avec des femmes qui travaillent depuis des années à ses côtés. Le meeting organisé dans un hôtel quatre étoiles, contraste avec ceux de ses adversaires. T-shirts «Women for Mike» (les femmes pour Mike), café, croissants et brochettes de fruits tropicaux: tout y est gratuit.

Bataille de milliardaires

La passion des meetings de Bernie Sanders est remplacée par le pragmatisme. «Mike Bloomberg soutient des causes importantes comme le contrôle du port d’armes», explique Monica Beaston. «Il est modéré et a la capacité de convaincre des gens comme mon frère qui ne sont pas politisés mais qui cherchent quelqu’un capable de battre Trump.»

Sur la scène de son meeting, Mike Bloomberg, un homme qui a dépensé plus de 400 millions de dollars de sa fortune pour se lancer tardivement dans la course à la présidence, souligne sa capacité financière pour défier Donald Trump. «Si vous pensez que cette campagne est chère, imaginez ce que nous coûteraient quatre ans de plus avec Donald Trump», martèle-t-il.

Pour les militants rencontrés samedi, la fortune de Mike Bloomberg, décriée par Bernie Sanders, est un argument de poids. «Mike Bloomberg a les moyens de répondre aux attaques de Donald Trump», glisse Guy Mazaiwna. Michael, un homme marié à une employée du groupe Bloomberg, est venu du New Jersey avec son épouse pour soutenir le candidat en Virginie. «Bloomberg sait qu’aux États-Unis, on gouverne au centre, affirme-t-il. Je ne pense pas que les gens du Midwest voteront pour un socialiste comme Bernie. Mike Bloomberg peut créer une coalition qui inclut des républicains modérés dégoûtés par Donald Trump. Cela doit encore exister.»

Relancé par son écrasante victoire en Caroline du Sud, Joe Biden s’en prend au programme de Sanders et à l’argent de Bloomberg. «Le parti démocrate veut un démocrate», a lancé l’ancien vice-président dimanche sur Fox News. «Pas un socialiste, pas un ancien républicain. Un démocrate, pour rassembler le pays.» «C’est le début d’un come-back», affirme Joe Biden, malgré des sondages défavorables dans plusieurs États importants en jeu mardi, comme la Californie ou le Texas.