Réussir le télétravail en temps de crise

Désormais obligés de travailler à distance, nous sommes confrontés à de nouveaux défis. La gestion d’équipe au sein d’un espace de travail virtuel en est un. Il s’agit en même temps de parvenir à maintenir l’esprit collectif. En face à face, une équipe bénéficie par ailleurs de plusieurs avantages: moins de malentendus, lien social plus fort et meilleure compréhension des comportements non verbaux. Comment donc contourner les obstacles du télétravail pour atteindre ses résultats?

Encourager le partage d’informations pertinentes.

Dans une équipe, on s’échange principalement deux types d’informations: celles qui s’avèrent spécifiques à l’accomplissement d’une tâche, et celles plus globales qui n'ont rien à voir avec la réalisation d’un projet. Paradoxalement, celles du deuxième type sont moins partagées dans un espace de travail virtuel alors qu’elles s’avèrent essentielles au maintien d’un esprit fédérateur. On veillera donc à encourager le partage de ces informations globales, par exemple en commençant une réunion virtuelle en demandant à chaque participant de partager un événement drôle qui lui est récemment arrivé.

Prenez la température émotionnelle de votre équipe.

Cette capacité d'un leader à prendre le pouls émotionnel d'une équipe est essentielle à son bon fonctionnement. Dans le contexte du télétravail, il s’agit de permettre à ses collaborateurs de faire part de leurs impressions sur l’organisation du travail à distance. Une application ou un questionnaire à remplir à différents moments de la journée constituent de bons outils pour mettre cela en pratique. Outre les aspects organisationnels, cela permet de rester au contact de ses collaborateurs et de prendre en compte leur état émotionnel.

Les introvertis ne sont pas meilleurs que les extravertis dans un espace virtuel.

Un espace de travail virtuel chamboule l’expression des traits de personnalités de chacun. Sans interactions sociales, les collaborateurs extravertis pourraient donc avoir plus de peine à performer. Et inversement pour les introvertis. Mais les recherches indiquent pourtant que ce n’est pas le cas. Car les extravertis, qui ont besoin d’interactions pour rester motivés, sont plus susceptibles d'entrer en contact régulièrement avec leurs collègues et de stimuler l’interaction. Les introvertis seront quant à eux satisfaits de travailler seuls pendant de longues périodes.

Ne vous inquiétez pas de l'engagement excessif.

Lors d’interactions en face à face, l’approche compétitive de la résolution de conflits est une force destructrice. Ce qui n'est pas toujours le cas dans un espace virtuel.Lorsque l'on interagit à distance, la compétition peut souvent être confondue avec l’implication, alors que les approches plus coopératives peuvent être perçues à tort comme étant désengagées. Cela ne veut pas dire qu’il faut encourager l’hyper compétitivité. On envisagera plutôt de favoriser l’implication et l’activité plutôt que la passivité, même si elles se dirigent vers le territoire de la compétitivité.