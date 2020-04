Quelles sont les restrictions les plus inutiles et les plus efficaces?

Une étude de chercheurs de l’EPFZ et de l’Université de Bâle portant sur les mesures prises par 20 pays pour limiter la propagation du coronavirus montre quelles sont les restrictions les plus efficaces. Et lesquelles le sont beaucoup moins.

La fermeture des écoles n’aurait que peu d’effet, diminuant la propagation du Sars-CoV-2 de 8% seulement. A l’autre bout des mesures d’endiguement de l’épidémie, la fermeture des cafés, des restaurants et des lieux de loisirs diminuerait de 36% le nombre de nouveaux cas de Covid-19.

L’analyse transversale a été supervisée par le professeur Stefan Feuerriegel de l’EPFZ et le professeur Werner Vach, de l’Université de Bâle. Les mesures prises dans quinze pays de l’Union européenne, la Norvège, la Suisse, les Etats-Unis, le Canada et l’Australie ont été passées au crible. L’article, publié le 24 avril, est un preprint, c’est-à-dire qu’il n’a pas encore été relu et critiqué par des pairs.

En seconde position des mesures les plus efficaces viendrait l’interdiction de rassemblements en dehors du cercle familial (34%), ce qui correspond en Suisse à l’interdiction des regroupements de plus de cinq personnes.

La fermeture des frontières et la fermeture des entreprises non essentielles diminueraient le nombre de nouveaux cas de 31% chacun. L’interdiction des événements de plus de 50 personnes réduirait les transmissions de 23%. Enfin, l’interdiction stricte de sortir de chez soi, comme la connaissent la France ou l’Italie, mais pas la Suisse, ne serait que très peu efficace.

Ces valeurs sont extrêmement difficiles à estimer: la variance, c’est-à-dire la fourchette dans laquelle ces estimations se trouvent, sont relativement larges. Selon les chercheurs, la fermeture des cafés, des restaurants, des magasins non-alimentaires et des lieux de loisirs permettrait de diminuer le nombre de transmissions de 20 à 48%, avec une médiane à 36%.

Le fait que la fermeture des écoles primaires n’a pas un gros impact sur la propagation du nouveau coronavirus n’est pas une surprise. Contrairement aux épidémies de grippe saisonnière, où les écoliers sont des vecteurs importants de la maladie, cela ne semble être pas ou très peu être le cas avec le Covid-19.

En revanche, l’impact relativement limité de la fermeture des événements de plus de 50 personnes étonne.

Cumulées, toutes ces mesures diminueraient le nombre de transmissions de près de 85%. Il s’agira donc aux décideurs politiques de trouver le bon cocktail de mesures, permettant garder le contrôle sur l’épidémie tout en permettant un retour à une certaine normalité.