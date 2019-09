Pour Swiss, une taxe nationale sur les billets d’avion nuirait à l’économie

Climat A quelques heures du début d'un sommet sur le climat, l'ONU a annoncé que 66 pays rejoignaient désormais l'objectif de neutralité carbone. Plus...

Environnement Le gouvernement va en faire plus que prévu pour le climat. Le niveau de zéro émission nette de gaz à effet de serre devra être atteint plus vite que prévu. Plus...