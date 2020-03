Une poubelle d’inspiration «land art» près du Rhône

Chez les spécialistes en conservation du patrimoine architectural, on a coutume de dire que «tout, dans l’espace public, a son importance, y compris les petites choses qui viennent perturber le regard». La remarque peut s’entendre comme un encouragement à évoquer, en passant, l’une de ces petites choses à la perturbation majuscule.

En passant sous l’arche du viaduc ferroviaire de la Jonction, côté rive droite du Rhône, le promeneur se retrouve nez à nez avec une œuvre dans le style land art, soumise à une érosion naturelle.

Cette création anonyme se situe sur la parcelle bétonnée des Services industriels, au pied de la station de pompage, qui fait le lien olfactif entre les deux segments du chemin piétonnier, en amont et en aval du pont.

L’œuvre découverte par hasard est plutôt d’hier, ou même d’avant-hier, sans que les experts consultés ne puissent la dater précisément. Le contenant, fixé à la paroi, rappelle un peu les poubelles en tôle galvanisée de la marque Ochsner, dont les premiers exemplaires remontent au début des années 50. À peu près à la même époque, est construite la galerie en dur du sentier des Falaises, promise à démolition depuis quinze ans, après examen de ses aciers oxydés et de ses bétons carbonatés.

La poubelle suspendue, photographiée récemment comme une œuvre de land artiste, semble avoir échappé à l’expertise réalisée alors. Son contenu généreux, mélange de canettes et de caninettes, de boissons humaines et de déjections canines, la rapproche de nous. Le trop-plein, lui, rappelle les fameuses «caisses à balayures», rendues obligatoires dans nos rues à partir de 1920.

Cette invention centenaire, qui annonçait la génération des poubelles fermées, trouve ici sa pleine réincarnation. Pleine et entière: elle n’a plus été vidée depuis des mois. Ses admirateurs continuent à l’alimenter en déchets de toutes sortes, histoire de populariser le syndrome de Diogène, de faire partager au plus grand nombre le spectacle de cette manie compulsive qui, d’ordinaire, se pratique à huis clos.

Cet écomusée du déchet de petite taille, servant de faire-valoir à notre poubelle supervintage, n’a pas de surveillant désigné. On a enquêté auprès des services municipaux. Ce gardiennage muséal n’est pas le leur. À cet endroit, sur cette parcelle, personne n’a le mandat de vider.

Partout ailleurs sur le sentier du Rhône, les équipes de nettoyeurs appointés font le travail, les grands fûts verts installés par le SEVE sont régulièrement purgés, les tournées s’intensifient avec le retour des beaux jours, quand les pique-niqueurs viennent s’ajouter aux simples marcheurs et aux propriétaires de chiens.

Une seule poubelle, donc, échappe au zèle des éboueurs à pied. Elle est depuis longtemps passée sous le contrôle des rats qui cantinent alentour. Un garde-manger providentiel. Ils se servent la nuit, grimpent sur les flancs arrondis, profitent de l’ouverture médiane pour se glisser à l’intérieur. Dans la pénombre, ce mobilier unique fait songer – c’est la période qui veut ça - aux pandémies d’un autre âge.