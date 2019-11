Le point d'eau des plus démunis s'installe dans une villa de maître

Le contraste est radical. Le Point d’eau de l’association Carrefour-Rue, un espace de soins et d’hygiène pour les personnes sans abri, a quitté les modules provisoires vétustes qu’il occupait depuis près de trente ans pour une nouvelle adresse, juste à côté. Et pas n’importe laquelle.

Au 21, rue de Vermont, le nouveau Point d’eau s’est installé, en octobre, dans une villa néoclassique construite en 1837, inoccupée jusque-là et tout juste rénovée. Il était indispensable pour l’association de rester proche de son emplacement originel, pour ne pas déstabiliser les personnes dans le besoin qui viennent se doucher, faire une lessive ou bénéficier de soins gratuits.

Six cabines de douche flambant neuves sont à disposition. Photo: Steeve Iuncker-Gomez

La beauté invite au respect

Sur la porte d’entrée, une indication en anglais et en français: «Le matin avec rendez-vous, l’après-midi sans rendez-vous.» Lundi, dans la salle d’attente, une dizaine d’hommes patientent, la mine fatiguée, pour prendre une douche, laver et sécher leur linge, se raser et recharger par la même occasion leurs téléphones portables. Finies les infiltrations d’eau lorsqu’il pleut, le manque d’eau chaude et les sols cabossés. À la place, les personnes qui vivent dans la précarité sont accueillies dans un mobilier design et des murs ultracolorés, une demande impérative du président Noël Constant, qui parle de ce lieu chaleureux comme d’une «bonbonnière».

Les architectes ont pris soin de conserver des éléments d’origine, tels que la cheminée, la rosace, les corniches et les parquets. Un changement de style qui influe sur le comportement de tous. «Les gens sont plus polis, ils s’essuient les pieds sur le paillasson avant d’entrer et respectent davantage les lieux», note Giulia Celiberti, travailleuse sociale de l’association.

En tout, six cabines de douche flambant neuves sont à disposition, dont une adaptée aux personnes à mobilité réduite. Et le ballet est quasi ininterrompu: entre 80 et 100 douches par jour y sont prises. Il faut compter environ trente minutes par personne. «Contrairement à l’ancien Point d’eau, il n’y a pas de secteurs hommes et femmes distincts, mais la structure sur deux niveaux de la maison permet d’adapter la répartition en fonction des besoins», explique Giulia Celiberti.

Budget de 3,5 millions

Le cabinet dentaire ainsi que celui de podologie et de coiffure se trouvent au premier étage, avec des sièges, des miroirs et du matériel neufs. Des soins assurés par des bénévoles.

Au sous-sol, quatre machines à laver et quatre séchoirs tournent à plein régime. Katia* plie soigneusement ses draps propres. Cette retraitée vient seulement en cas de gros coup dur. Elle montre fièrement sa coupe courte réalisée par la coiffeuse du lieu. «C’est pas mal, non?» Un luxe qu’elle ne peut pas se permettre d’ordinaire au vu des prix genevois. «Heureusement que des structures gratuites comme le Point d’eau existent quand on est au plus bas. C’est essentiel pour l’estime de soi!»

Photo: Steeve Iuncker-Gomez

Si Carrefour-Rue a pu réunir plus d’un million de francs pour les nouveaux aménagements intérieurs, c’est grâce à des dons privés et à la Loterie Romande. Le président Noël Constant remercie vivement la Ville, qui a pris en charge (pour un crédit de 2 472 500 francs) les travaux de rénovation liés à la structure de la maison.

«Si la précarité est synonyme de mal-logement, de mauvaise alimentation et de santé défaillante, on sait moins que le déficit d’hygiène contribue grandement à la détresse psychique et sociale de personnes, à leur mal-être, jusqu’à leur exclusion. L’accès aux soins et aux produits d’hygiène n’est pas un luxe mais une nécessité», explique Esther Alder, magistrate chargée de la Cohésion sociale et de la Solidarité.

Devant le porche du nouveau Point d’eau, Noël Constant dresse le bilan après des années d’attente: «On a fait un saut monumental, l’ancien Point d’eau était une 2 CV à bout de souffle, le nouveau est une Rolls», explique-t-il avec malice. Mais le symbole est crucial pour lui: «Il faut donner le meilleur aux gens pour qu’ils s’en sortent.»

*Prénom d’emprunt