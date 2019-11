Des percussions en zone franche

Il faut voir cela comme un pas de côté, un petit hors-piste plutôt culotté que le Concours de Genève ne place que très rarement dans ses annales. En se tournant vers la grande famille des percussions, après avoir clos il y a quelques jours son volet consacré à la composition, la vénérable compétition tourne le dos à ses traditions pour embrasser aujourd’hui un territoire instrumental mouvant, aux formes complexes et foisonnantes. Oublions donc les quatre cordes et les archets, les clés et les tampons des vents ou encore les quatre-vingt-huit touches du piano, que la manifestation place très régulièrement à son programme. Tournons-nous vers l’exception percussive – il faut remonter de dix ans pour la retrouver à l’affiche – et constatons d’entrée un fait qui nous fait vaciller: cette zone échappe à toute définition, son étendue pouvant aller aussi loin que la fantaisie du musicien.

Interpréter en percutant

Une chaussette remplie de billes en verre frappée par une baguette en bois? C’est une percussion. Un ressort frotté par une plaque métallique? Ça l’est aussi, tout comme la paume d’une main tapant sur la poitrine ou les joues. Au même titre que des marimbas, du xylophone ou des instruments à peau. «Une percussion, c’est un objet qui entre en vibration lorsqu’on interagit avec lui», rappelle Philippe Spiesser, figure majeure dans ce domaine, professeur à la Haute École de Musique de Genève et président du jury du concours. Au moment où la quasi-totalité des trente candidats ont passé le premier tour de la compétition – seule la moitié poursuivra le chemin qui mène à la finale de jeudi prochain – le musicien et pédagogue s’octroie une pause pour évoquer les traits de sa famille instrumentale d’élection et pour parler de la course vers le sacre à laquelle il assiste.

Alors, que regarde-t-on tout d’abord dans la performance d’un concurrent? Sur quels critères s’opère la sélection? Et au fond, qu’est-ce qu’un bon percussionniste? Parole au juré: «Nous avons d’entrée de jeu placé la barre très haut, lors du premier tour, explique Philippe Spiesser. Avec des pièces imposées, particulièrement virtuoses, nous voulions être sûrs que les candidats retenus allaient pouvoir poursuivre jusqu’au bout de la compétition.» Voilà pour le préambule. Restent les qualités intrinsèques des musiciens, qu’il faut déceler et primer: «Comme pour les autres instruments présents dans les précédentes éditions du concours, nous sommes confrontés à un excellent niveau technique. Sur ce front, tous ou presque se valent. La différence se fait donc ailleurs, dans la manière d’habiter la scène, d’apporter des couleurs aux pièces jouées, d’afficher ses propres couleurs musicales.»

Il y aurait donc, à rebours des idées reçues qui accompagnent le monde des percussionnistes, un art de l’interprétation, une manière d’investir les œuvres et de leur conférer une signature tout à fait personnelle. Ce qui pousse chaque musicien au-delà des simples contraintes liées au respect rigoureux du rythme et des tempos. Un exemple pour illustrer cette vérité? Il vient de se produire dans la salle d’audition du Concours de Genève, dans le Centre des Arts de l’École internationale. «Nous arrivons à la fin des auditions du premier tour. Il se trouve que la majorité des concurrents a choisi de se frotter à «Rebonds», pièce exigeante de Iannis Xenakis. Et bien, je peux vous assurer que, tout en s’agissant d’une œuvre écrite qui ne laisse aucune place à l’improvisation, j’ai entendu autant de versions que de candidats.»

Amis des avantgardes

Cet apport individuel, ce surplus d’âme est donc précieux: il aidera les jurés à trancher. Mais, bien sûr, tout ne se joue pas sur ce point. Le restant prendra forme dans ces nombreux espaces de liberté musicale qu’octroie le Concours de Genève. Car, dès le deuxième tour et jusqu’à la finale, les musiciens rescapés pourront présenter une pièce de leur choix, en mode improvisation, ou en jouant une composition personnelle, voire encore en interprétant du répertoire existant. La latitude est donc ample, mais pas tant qu’on pourrait le croire. «Les pièces pour percussions ne se comptent pas par milliers, nous n’avons pas l’histoire séculaire ni le répertoire des pianos ou des violons, rappelle Philippe Spiesser. Au fond, cela ne fait que depuis les années 1950 que la création se tourne vers cette famille d’instruments.»

Voilà qui place cette chapelle en position privilégiée face aux avantgardes du passé proche et du présent. Des styles et des grammaires ont ainsi mis sur le piédestal des troupes de percussionnistes, en Allemagne notamment, avec les travaux de Karlheinz Stockhausen ou de Helmut Lachenmann, par exemple. «Dans le jury, nous avons tous des sensibilités et des avis, mais nous partageons une passion pour les langages contemporains», concède Philippe Spiesser.

Reste enfin à vérifier si, comme pour d’autres instruments, un concours se joue à plusieurs et à la fin, c’est l’Asie qui gagne. Le président ne se cache pas: la sensibilité, la poésie et la maîtrise technique sont très puissantes en Extrême Orient aussi. Et au Japon tout particulièrement, où l’attention portée au Ma, à cette esthétique de l’intervalle qui sépare deux phénomènes – sonores pour le coup – pourrait faire merveille à Genève. Pour vérifier l’hypothèse, il faudra patienter une semaine encore, puis filer au Victoria Hall.

Concours de Genève, percussions: Récital 2 et demi-finale 15-16 nov. et 18 nov, Centre des Arts, École Internationale de Genève. Finale avec l’OSR, 21 nov., Victoria Hall. www.concoursgeneve.ch