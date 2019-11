Pénurie de logements: une solution est soumise au vote

Genève n'en a pas fini

Le 17 octobre 2019, une majorité du Grand Conseil (PLR, PDC, UDC et MCG) a refusé le projet de loi que lui soumettait le Conseil d’État et qui aurait modifié la répartition des catégories de logements en zone de développement. Résultat: la typologie actuelle reste et a été inscrite dans la loi.



S’il s’agissait auparavant d’une zone villas, la répartition est: 15% de logements d’utilité publique (LUP), 15% d’habitation mixte et 70% laissés au choix des promoteurs. Mais un référendum a été lancé contre cette décision par l’Asloca et les partis de gauche.



Défendue par le conseiller d’État Antonio Hodgers, la répartition proposée était pourtant bien différente de celle de l’initiative de l’Asloca invalidée par le Tribunal fédéral. En effet, si l’IN 161 entendait avant tout favoriser le logement social, Antonio Hodgers souhaitait dynamiser la construction de logements pour la classe moyenne. Il prévoyait un tiers de LUP, un tiers de locatifs en loyers libres ou en coopératives destinés à la classe moyenne et un tiers laissé au libre choix des promoteurs, donc plutôt de la propriété par étages (PPE).

EBY