La pensée de ces jours de Pâques

Chêne-Bougeries, 2 avril En ces jours de silence et de distance pour cause grave, nous venons vers vous, chacune et chacun d’entre vous. Par la pensée. Silencieuse, elle aussi, la pensée!

Cependant, nous la voulons heureuse visiteuse car elle ne connaît pas de distance, la pensée.

Au sommet des montagnes, chevauchant les nuages, elle vole, la pensée. Elle ne craint ni le chaud ni le froid, la pensée; ni les bactéries et autres bouillons de culture que l’on a trop longtemps «encensés». Cela doit cesser.

En ces jours de silence que notre tradition nomme la Semaine sainte conduisant à la fête de Pâques, la pensée redescend de la montagne. Elle quitte son cheval ailé et s’en vient vers nous, vers chacune et chacun d’entre nous. Son silence va nous parler. À l’oreille de chacune et chacun d’entre nous. Oreille du cœur, de l’esprit, de l’âme.

Je ne sais pas ce qu’elle vous dira dans votre for intérieur, votre intimité spirituelle. À moi, elle susurre tendrement des mots de consolation, d’encouragement. Mais aussi des murmures assourdissants qu’elle me demande de crier sur les toits. Pour qui? Pour les infirmières, les médecins, les soignants de tout grade.

Celles et ceux dont le visage est lacéré par le port obligatoire de masques de protection dans les hôpitaux.

La pensée que je fais mienne les rejoint pour leur exprimer tout le respect et la gratitude qui leur revient avec honneur. Ils méritent bien nos applaudissements. Et plus encore.

En ces jours de silence, la pensée ne connaîtra pas de distance. Les souffrances de la Semaine sainte que tant de personnes endurent depuis si longtemps doivent prendre fin! Et aboutir à la fête de la Vie.

Au triomphe de la Vie!

Micheline Sakkas-Plasson