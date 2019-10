Notre slogan: «Notre pays et nos valeurs»

En vue du 20 octobre, j’ai posé ma candidature pour les élections au Conseil national en tant que membre du parti UDF-EDU (Union démocratique fédérale) – je suis la vice-présidente du parti genevois. Il existe plusieurs sections en Suisse. Le parti présente dix listes. Actuellement, je suis la seule sur une liste à Genève, mais soutenue par mon parti et ma famille.

Voilà mes thèmes importants pour la Suisse:

– La famille. Elle est la base de la société dans notre pays et ce monde difficile. Pour cela, il faut mettre en avant aussi des cours d’éthique à l’école, des thérapies de famille, etc. L’enfant a besoin d’équilibre, avec un père et une mère, pour construire son identité. Pour moi, en tant que nurse-éducatrice et mère de famille, c’est prioritaire! Et la protection de la vie de sa conception à la fin.

– Notre parti a lancé un référendum contre une loi de censure qui veut nous empêcher de nous exprimer sur les sujets relatifs à la famille. Avec des risques d’amende ou même de prison! Incroyable pour la Suisse! Sommes-nous vraiment le pays de la démocratie directe et de la liberté d’expression? Le référendum contre la censure a abouti et nous allons voter dans quelques mois.

– Nous voulons garder notre démocratie directe et notre souveraineté face à l’Union européenne.

– Notre parti vient de lancer une initiative pour neutraliser les coûts de la santé (initiative sur le financement des soins). Elle responsabilise le gouvernement. Les lobbys seraient mieux contrôlés. Un grand souci pour les habitants de Suisse! Pour ma part, j’aimerais intégrer ou créer un groupe parlementaire à Berne, j’ai travaillé avec des médecins.

– Spéculation immobilière. Le prix des loyers est trop élevé et lorsque le locataire quitte son appartement, le loyer augmente. Il faut freiner cela.

– Écologie pratique. Chacun trie ses déchets pour le bien de notre planète, mais à Genève les plastiques ne le sont pas assez (prendre l’exemple des Pays-Bas). Il faut que la rentabilité ne soit pas un obstacle! Diminuer la pollution lumineuse. Protéger les arbres à Genève. Encourager à acheter local. Proposer aux Suisses de réduire les vols en avion et taxer ces derniers au niveau international. À l’entrée des villes, faire des immeubles de parking simples en béton et pas chers (comme aux États-Unis).

– Les valeurs éthiques judéo-chrétiennes de notre pays sont menacées par des groupes qui veulent changer la société avec des idées extrêmes! Pour la famille ou à l’école (comme la théorie du genre ou supprimer des cours de science ou de sport). Une votation future soutenue par l’UDF pour empêcher de cacher son visage sera soumise au peuple.

Le slogan de notre parti est «Notre pays et nos valeurs». Je pose ma candidature pour le Conseil national sur la liste 21. Merci de m’avoir lue.