Noah Rod: «On ne doit pas voir ça sur une patinoire!»

Alors qu'il venait d'inscrire le sixième but de Genève-Servette dans la cage vide, après un joli tour de «passe-passe» avec Tanner Richard, Noah Rod a été vilainement frappé au visage par la canne de Kevin Clark, le Top Scorer de Rapperswil, visiblement frustré par la tournure des événements. Un geste intolérable de la part d'un professionnel qui n'a d'ailleurs écopé que d'un seul match de suspension. «On ne doit pas voir ça sur une patinoire, s'est insurgé le capitaine des Aigles. S'il était frustré il aurait pu taper ma jambière ou sur mon plastron et encore, mais pas sur le visage.» Il est vrai que le Canadien aurait pu lui faire très mal et qu'au final le Genevois s'en est sorti indemne, sans séquelles.

L'attaquant des Grenat de 23 ans, auteur de son premier hat-trick de sa carrière en National League, était surtout ravi de cette belle victoire de sa formation qui a conforté son troisième rang au classement avant les deux derbys du week-end.

Noah Rod, on imagine votre fierté après cette belle soirée et vos trois buts...

C'était en effet une bonne soirée. Il était important de gagner contre cette formation qui restait sur un large succès face à Fribourg (9-4). On a su éviter la peau de banane en prenant ce match très en confiance et sans aucune crainte. On savait que si nous jouions à notre niveau on gagnerait.

Mais ce hat-trick doit tout de même vous faire plaisir, non?

Maintenant, ce hat-trick est tombé sur moi mais c'est surtout la victoire qui est belle. Aors oui, cela fait quelque chose d'en marquer trois en un match mais je le répète, je regarde avant tout l’équipe avant mes stats personnelles. On est très content de notre manière de jouer.

Avec le retour de Daniel Vukovic aux Vernets, cette rencontre était aussi spéciale pour vous?

C'était surtout un match particulier pour lui car on l’aime tous le Vuko!