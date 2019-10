La nage de nuit reprend ses droits au pied du phare des Pâquis

Ils attendaient avec impatience le passage à l’heure d’hiver pour s’offrir, à l’œil, un tranche d’obscurité supplémentaire en début de soirée. C’est chose faite depuis ce week-end. La nuit tombe tôt: elle profite aux nageurs qui aiment piquer une tête dans le noir. Pour la quatrième année consécutive, l’Association d’usagers des Bains des Pâquis (AUBP) organise des sessions nocturnes, une fois par mois; quatre avant Noël, trois autres jusqu’au printemps 2020.

La tranche horaire est toujours la même, de 18h30 à 20h, le lieu de la mise à l’eau est identique, au pied du phare, à droite de la jetée. On nage sur un peu plus de 100 mètres en regardant la ville, mais aussi le fond; on le voit, on le touche avec les orteils. Certains n’hésitent pas à s’équiper d’une lampe frontale, histoire de se faire leur petit cinéma personnel.

La bande-son s’entend d’assez loin. Son contenu, souvent fleuri, dépend de la température du lac. Sous les 10 degrés, les cris et les jurons font place aux rires. Mercredi prochain, pour le premier rendez-vous de la saison pré-hivernale, les mots échangés à fleur d’eau risquent d’être parfaitement publiables. On devrait nager dans un agréable 14 degrés. Le conditionnel est de mise; les aubes sont, il est vrai, de plus en plus fraîches…

A l’attention des ignorants qui hésitent encore à se mettre à la flotte dans le «schwarz», on rappellera que les organisateurs ont tout prévu. Des petites lampes éclaireront la descente à la manière d’une rampe de théâtre, en évitant le plein feu éblouissant. Le Sauvetage de Genève envoie à nouveau ses pompiers de service, des sauveteurs à terre, prêts à intervenir au premier geste de détresse.

Le long du parcours, des échelles permettent de rejoindre le bord si le corps le réclame. Avec un bonnet en néoprène sur la tête, il n’exigera rien, sinon d’aller au bout de son effort, sans migraine ni doigts gelés. Marrons chauds et thé à la menthe sucré l’attendent à l’arrivée.

Si le primo-nageur souhaite enchaîner avec une fondue à la buvette des Bains, on lui conseille vivement de réserver sa table avant le 30 octobre. On nage en bande, on mange en bande, en mêlant comme il se doit sécurité et plaisir.

«Love cold water», nouveau slogan des «givrés»

Depuis ses débuts en 2016, la nage de nuit a son artiste. Belle fidélité aquatique, même si ce dernier ne s’aligne jamais au départ. Il crée et dessine au sec, dans son atelier de graphiste indépendant, adepte déclaré des températures tropicales. Il n’empêche que les retrouvailles visuelles avec Cédric Marendaz (l’artiste, c’est lui) sont toujours un moment attendu.

On suit pour ainsi dire ses personnages à la nage, à fleur d’obscurité, sans forcément savoir à quel endroit du lac ils surgiront. En 2018, la surprise était venue d’une meute de loups, reniflant sur la jetée le bagage simplifié du nageur invisible. «En hiver, l’eau mord», avait glissé en souriant Marendaz. La carte blanche annuelle a son commanditaire, Olivier Boillat, membre actif de l’AUBP et, par ailleurs, organisateur de la traversée du lac en été.

Les deux hommes se connaissent bien, à défaut de nager ensemble. Pour cette édition, le thème suggéré est celui de la «génération», garçons et filles confondus, une manière de saluer la relève, plutôt jeune et féminine. Donc, sur l’affiche, un couple d’aujourd’hui, la cage thoracique bien développée, le souffle long, deux nageurs des quatre saisons, le regard droit et déterminé. Sur le maillot de bain, un slogan qui promet de faire carrière sur les réseaux sociaux: «Love cold water».

Mais l’essentiel est ailleurs. En bas à gauche de l’affiche, on retrouve la figure populaire du nageur décomplexé et rondouillard. Lui aussi aime l’eau froide, c’est écrit sur sa banderole, qu’il brandit comme un jour de manif au bord du lac. Ce petit personnage récurrent est notre frère à tous. C’est avec lui que l’on rêve de s’initier à l’eau froide.