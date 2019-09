Mickaël Mboli: «Un très très gros match des deux équipes»

Mickaël Mboli n'est pas bien sûr de comprendre ce qui a poussé l'arbitre à siffler un hors-jeu sur l'action qui aurait pu donner la victoire au Signal Bernex-Confignon, vendredi soir à domicile face à Saint-Prex. "Mon latéral, qui se trouve devant moi, m'envoie une balle en retrait. Je la vois, j'y vais pour mettre la tête, ça entre... Enfin voilà, c'est un fait de jeu. Les arbitres ont pris leur décision. Si on continue à rester là-dessus, on n'avance pas", philosophe l'attaquant.

C'est d'ailleurs lui qui avait donné l'avantage à ses couleurs, avant qu'Issa Ndoye ne passe par là pour les Vaudois et scelle le score (1-1). "On ne s'attendait pas à un match très facile face au 2e. On a joué un pressing très haut, on a poussé. C'était la bonne attitude, ça nous a permis de nous créer beaucoup d'occasions. Même après l'égalisation, on n'a pas lâché. On a tenté notre chance, ça n'est pas rentré, c'est comme ça. Mais on peut parler d'un très très bon match, de la part des deux équipes", continue, fair-play, Mickaël Mboli.

L'arrivée du nouvel entraîneur Foued Kahlaoui durant l'été n'a pas fait perdre son pragmatisme à Signal, comme le détaille le buteur. "On ne va pas faire les prétentieux. L'objectif, c'est la maintien. On garde la tête sur les épaules. On ne vise pas du tout la montée... pour l'instant. Mon objectif personnel? Marquer des buts et faire parler de moi au Signal Bernex!" Dixième avec sept points en sept rencontres, Signal est loin d'être tiré d'affaire. Mais les Bernésiens sont décidément compliqués à faire tomber, eux qui n'ont perdu que deux matches jusqu'ici. Les deux fois par un petit but d'écart.