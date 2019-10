Mbabu: «Un esprit de revanche»

L’équipe de Suisse a encore en travers de la gorge le scénario de la partie face aux Danois au Parc St-Jacques. Les Helvètes menaient de trois longueurs avant de passer pas loin du purgatoire. Du coup, ils veulent leur revanche samedi, au Parken de Copenhague. Interview de Kevin Mbabu, qui a aussi des choses à se faire pardonner.

Les choses très sérieuses commencent, dans une semaine on saura. Comment on s'y prépare?

Avec beaucoup de concentration, mais aussi de l’application aux entraînements. Le but est d’arriver au Danemark dans les meilleures conditions possibles. On se prépare aussi mentalement. On sait tous que ces deux parties seront décisives pour nous et pour le pays. On doit en tous cas ramener un point de Copenhague et quatre sur les deux matches à venir.

Il y a de l’excitation? De la tension?

Je dirais de l’excitation, oui, mais aussi de l’optimisme. Il ne faut pas oublier qu’on a fait de belles choses cette année, tout comme l’année dernière d’ailleurs. Franchement, je suis positif pour les deux matches à venir. On peut faire des choses bien.

Vous avez aussi un petit sentiment de revanche, après le 3-3 rocambolesque du match aller?

Evidemment! A Bâle, pendant 80 minutes, on avait quasiment fait le match parfait. Après, malheureusement, il y a eu ces dix dernières minutes un peu folles et on a presque tout perdu dans l’affaire. On va clairement aller là-bas avec un esprit de revanche, en essayant de ramener une victoire.

Comment voyez-vous cette équipe du Danemark?

Il y a beaucoup de qualités, avec des joueurs comme Eriksen, Poulsen ,Delaney… C’est une sélection athlétique. Ils sont forts physiquement, mais aussi techniquement. Elle est complète. Comme la nôtre, en fait!

Au Parken, la Suisse va faire comme d’habitude et prendre les choses en mains?

Bien sûr, comme toujours, comme en Ligue des Nations aussi. On essaie d’avoir le ballon, de le garder, de faire le jeu et de ne pas le subir.