Marc Schindler: Les dingues du foot

La France est accablée de chaleur. Le virus a tué plus de 30 000 malades. Le chômage explose, les entreprises licencient à tour de bras, la récession met l’économie à genoux. Qu’est-ce qui passionne les Français ? La finale de la Ligue des champions entre le PSG et Bayern München. 90 minutes de foot dans un stade vide, à Lisbonne. (...) Les salaires des stars du PSG dépassent l’entendement. Neymar gagne 3 millions, Mbappé 1,73 millions nets par mois. Grâce à l’aimable complicité du ministre des Finances, le PSG bénéficie d’une « garantie fiscale ». En gros, le contrat des stars du ballon prévoit un salaire net : 30 millions par an pour Neymar, 11,8 millions pour Mbappé. Le PSG calcule l’impôt et les cotisations sociales et il verse le supplément au joueur sous forme d’augmentation de salaire. En cas de redressement fiscal, c’est le club qui raque ! Autre astuce juteuse : Neymar bénéfice d’une niche fiscale, une exonération de 30% de l’impôt sur son revenu…parce qu’il n’a pas vécu en France pendant les cinq dernières années ! (...) Ce soir, c’est la fête du foot, on s’éclate ! Je partage l’avis du dessinateur Joann Sfar : « Ce qui m’agace, c’est le présupposé selon lequel ceux qui préfèrent le foot sont forcément pauvres. Mais pour le prix d’un T-shirt du PSG, on peut s’acheter 15 livres de poche ! »

Pierre Béguin: Catastrophisme, désinformation et manipulation

(...) Tout journaliste suisse qui voudrait faire correctement son travail d’information devrait pour le moins préciser ceci (tous les chiffres qui suivent sont tirés des statistiques de l’OFS) : «Sur les 100 derniers jours, soit depuis le 10 mai 2020, nous avons enregistré officiellement 74 morts du (ou avec le?) coronavirus, soit 1641 au 10 mai contre 1715 au 20 août (précisons que le 70 % de ces décès correspond au taux moyen de mortalité, soit plus de 80 ans). Ce qui fait, selon le pire des scénarios, 0,74 décès par jour. Sachant que la moyenne quotidienne du taux de mortalité en Suisse en 2019 était de 185 morts (chiffre arrondi), par comparaison avec l’année précédente, le taux de mortalité dû au Covid, au pire, est de 0,4 % sur ces 100 derniers jours.» Ce travail évident étant fait (j’y ai consacré une quinzaine de minutes), quel journaliste honnête pourrait encore annoncer une deuxième vague de pandémie sans que son nez ne s’allongeât ? (...)

Magali Orsini: A propos de bureaux vides

Le Matin Dimanche nous explique que de nombreuses surfaces de bureaux, spécialement périphériques, seront bientôt vides. Les nouvelles habitudes de télétravail ne devraient-elles pas plutôt aboutir à la location par les entreprises d'antennes plus proches du domicile de leurs employés, de manière à éviter à ces derniers de traverser le canton pour se rendre au Siège ? Les logements ne sont souvent pas adaptés au travail à la maison, à cause de leur exiguïté, de la présence de la famille, etc. Une excellente occasion de revoir nos habitudes tout en freinant une crise immobilière.

Paolo Gilardi: Avions de combat: la mémoire courte ou...?

Sans recourir à l'argument qui fut celui de ses prédécesseurs Villiger et Maurer, selon lesquels on avait "besoin de nouveaux avions de combat pour protéger ... l'armée au sol", Madame Viola Amherd, ministre de la défense, a trouvé l'argument suprême: celui d'une menace terroriste venant du ciel contre laquelle il faudra savoir se protéger. La "terreur venue du ciel "n'est, pour une fois, pas une vision de l'esprit tourmenté de quelques têtes galonnées: elle a bel et bien été une réalité. Il y a moins de vingt ans, un certain 11 septembre 2001, quatre avions ligne transportant des centaines de passagers ont été détournés par des équipes d'al-Quaeda et projeté contre des objectifs au sol tuant des milliers de personnes. Ceci dans le pays, les Etats Unis, qui détient la moitié des armements disponibles sur la planète, dont forces aériennes disposent de 2500 avions de combat, y compris ceux de la dernière génération qui font saliver nos têtes galonnées. Ainsi, mise à part la destruction en vol du quatrième avion, celui qui se dirigeait contre le siège de la CIA à Langley abattu par les F35 avec tous ses passagers à bord, l'armée de l'air la plus performante au monde n'avait alors pas réussi à empêcher le désastre, la destruction, la mort. (...)

Cédric Ségapelli: Kent Wascom

Je ne saurais dire quelles spécificités permettraient de faire en sorte qu’un roman puisse être qualifié comme un chef—d’oeuvre mais je pense que Le Sang Des Cieux de Kent Wascom, publié en français en 2014 par la maison d’éditions Christian Bourgeois, fait partie de ces ouvrages se rapprochant le plus d’une telle définition avec cette saga de la famille Woolsack évoluant au gré des événements qui ont marqué les Etats-Unis, et plus particulièrement la période chaotique de la cession de la Louisiane en 1803 par les français qui vendirent ainsi un territoire immense qui n’a rien à voir avec la superficie de l’état actuel. On regrettera le fait que Secessia, seconde partie de cette saga se déroulant durant la période de la guerre de Sécession n’ait, pour l’heure, pas fait l’objet d’une traduction en français. Troisième volet de cette fresque historique, Les Nouveaux Héritiers se focalise sur la période se situant autour de la première guerre mondiale résonnant comme un écho autour du couple que forme Isaac Patterson et Kemper Woolsack, deux jeunes gens au tempérament bouillonnant. (...)

Pascal Décaillet: Pire que tout, l'autel du Bien

(...) Il faut d'abord étudier les langues. Sans connaître le grec ancien, qui permet de lire dans le texte Hérodote ou Thucydide, mais aussi Plutarque, et tous les autres, on n'ira pas très loin dans la compréhension de l'Antiquité hellénique. Idem pour le latin et l'Histoire romaine. Idem pour l'Histoire allemande, italienne, etc. Il s'agit de lire les textes historiques, mais il s'agit, bien au-delà, d'entrer dès sa jeunesse en intimité avec les textes littéraires. On ne va quand même pas étudier le grec sans passer par Homère, Hésiode, les trois Tragiques du Cinquième siècle, Platon, Aristote, les grands poètes, etc. On se sera immergé dans les grandes fictions comme dans les textes des historiens, faisant la part des choses entre les approches. On se sera, petit à petit, forgé une vision d'ensemble d'une civilisation. Et puis un jour, on meurt, conscient de ne rien savoir sur le fond. Mais au moins, on aura cheminé. Reconnaître la souveraineté des peuples et des nations, c'est d'abord avoir cheminé, oui, vers leurs Histoires, au pluriel. (...)

Bruno Hubacher: Kälbermarsch

(...) Contrairement à ce que suggère la doxa « TINA » (There is no alternative) qui domine le discours depuis quarante ans, l’organisation du vivre ensemble est en réalité sujet à débat et finalement un choix (démocratique) de société. Seulement, comment la société peut-elle choisir en connaissance de cause quand les dépositaires du quatrième pouvoir et « Mère courage » manquent à l’appel ? Ce n’est pas dans une crise sanitaire ni même existentielle que s’est vu propulsée l’humanité, mais simplement devant un choix de société, choix franchement tout sauf cornélien. Une redistribution du progrès avec des mécanismes autres que ceux que propose la « doxa » permettrait à la société de dédier son existence à la peinture et au yoga.

François Baertschi: Un ”Suissexit” pour libérer notre pays !

(...) La question qui nous sera posée le 27 septembre, est de savoir si nous voulons nous libérer de ce qui est devenu un dispositif insidieux et, finalement, attentatoire à nos liberté. Rappelons que les accords bilatéraux avec l'Europe étaient au départ réclamés par Christophe Blocher, qui voyait en eux une alternative possible à l'adhésion à l'Union européenne mais le résultat n'a pas été un ensemble équilibré où chaque partie serait en position d'égalité puisque nous avons une position d'allégeance qui n'est pas acceptable. C'est pourquoi une équipe menée par le même Christophe Blocher a lancé une initiative populaire avec la présence de l'ancien conseiller national MCG Roger Golay. Le 27 septembre nous avons la possibilité de sortir de ce "joug" qui devient au fil des années de plus en plus insupportable. (...)

JF Mabut: Bardonnex et ses deux bouchons

M'en allant masqué au marché de Collonges-sous-Salève par le petit pont de bois, jeté récemment à grand frais par la commune de Bardonnex, au dessus du nant d'Archamps, je me demande ce qu'il en est de l'accès au marché de Saint-Julien-en-Genevois, à l'autre bout de ma chère commune. Saint-Julien est une ville en pleine croissance (...) C'est ainsi que l'idée m'est venue qu'à défaut de récupérer le chemin des Rupières et de bâtir par dessus la douane de Bardonnex une élégante passerelle à piétons et à vélos, notre commune pourrait d'entente avec sa voisine Saint-Julien, aménager le passage entre le chemin des Jules et l'Avenue Napoléon III. (...)