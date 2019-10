Les Verts demandent le renvoi du budget 2020 au Conseil d’État

«Si on estime qu’il y a une urgence sur le plan de l’environnement, cela doit se refléter dans le budget, particulièrement en matière d’investissements, estime le député Vert Jean Rossiaud. Or, ce n’est pas du tout le cas du budget 2020 du Conseil d’État. Nous pensons par conséquent que le gouvernement doit revoir sa copie et revenir rapidement avec un nouveau projet.»

Prise lundi lors du caucus de la députation écologiste, la décision de refuser l’entrée en matière sur le budget passera son baptême du feu devant le parlement jeudi après-midi. Pour qu’un débat puisse avoir lieu, il faudra qu’une majorité de députés accepte le traitement du budget en urgence. Ce qui est loin d’être gagné. La procédure normale est une transmission, sans débat, à la Commission des finances.

Pas un problème de déficit!

Les écologistes ont décidé de rendre public leur démarche car ils ne veulent pas être mal compris: «Ce n’est pas le déficit de 590 millions de francs qui nous fait agir, explique Pierre Eckert, chef du groupe des Verts. On pourrait vivre avec ce déficit, mais si c’est pour aller dans le mur, ce n’est vraiment pas la peine.»

Jean Rossiaud demande aux députés d’être cohérents avec ce qu’ils votent. En effet, sa motion «Une réponse politique à l’appel des jeunes pour sauver le climat» sera traitée vendredi par le Grand Conseil et vraisemblablement acceptée. «Il est facile de se gargariser avec l’urgence climatique, commente-t-il. Mais si cela n’a pas d’impact sur ce que fait l’État, c’est du vent.»

Lancer la machine

À terme, ce sont bien toutes les politiques publiques qui devraient être revisitées, estiment les Verts. Ils n’en demandent toutefois pas tant pour le budget de l’année prochaine. «Nous comprenons que le Conseil d’État ne puisse tout faire d’un coup, poursuit le député. Mais il doit au moins donner des pistes en matière d’investissements.» Pierre Eckert donne comme exemple un programme d’amélioration du chauffage des bâtiments de l’État puis du privé, source d’une importante pollution.

Et les deux élus de préciser que ce dont ils rêvent pour la suite, c'est d'un «green new deal». Ils plaident pour une transition écologique créatrice d'emplois et pourvoyeuse de nouvelles recettes fiscales.

Risque des douzièmes provisoires

«Notre objectif est que le Conseil d’État revienne très rapidement avec de nouvelles propositions, enchaîne son collègue député. Nous ne souhaitons absolument pas que l’État fonctionne en 2020 avec des douzièmes provisoires (ndlr: sur la base du budget 2019 divisé en douze tranches mensuelles ).»

«On ne peut plus faire du «business as usual», conclut le chef de groupe. Les premières orientations au moins doivent figurer dans le budget 2020.»