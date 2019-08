Les dix spots genevois de «Voyage insolite»

Point d'horloge fleurie dans le top 10 du Genève insolite à découvrir sur le site voyage-insolite.com. En revanche, on trouve en numéro un et deux les bains des Paquis pour se baigner parmi les cygnes et le jet d'eau, mais pour prendre une douche dessous par temps de bise.

L'hôtel Ibis Styles thématisé Bandes-dessinées de Carouge avec les chambres décorées par sept auteurs de BD genevois dont Zep, né à Carouge, papa de Titeuf a aussi les faveurs de ce palmarès du Genève insolite. Faire une croisière sur le Léman avec la CGN pour manger une fondue d'octobre à mi-mai est encore un des dix bons plans selon le site qui propose des palmarès par site pour des touristes curieux depuis 2009.

Le jeu d'échecs géant du parc des Bastions ainsi que des stands culinaires inhabituels comme le stand Toblerone ou celui de raclette sont signalés. La visite se termine par le CERN, «berceau d'internet», à Meyrin sur la frontière franco-genevoise.