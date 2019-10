Le Tour de France ne passera pas en Romandie

Rumeur persistance à la mi-septembre, l'éventuelle étape du Tour de France en Suisse romande ne se fera pas en 2020. La prochaine édition, dévoilée mardi par le directeur de la plus grande course cycliste du monde Christian Prudhomme, au palais des congrès de Paris, se disputera uniquement dans l'Hexagone. Le dernier passage de la Grande Boucle sur le territoire helvétique date de 2016, avec des arrivée d’étape à Berne et à Finhaut-Emosson (VS).

Le col de la Loze, un sommet alpestre inédit au-dessus de Méribel, et un contre-la-montre à la Planche des Belles Filles s'annoncent déterminants. Entre Nice, le 27 juin, et les Champs-Elysées, le 19 juillet, le tracé, musclé, nerveux, dynamique, est sensiblement aussi montagneux que celui de l'été dernier. Avec moins de passages en très haute altitude mais davantage de moyenne montagne puisque, outre les Pyrénées et les Alpes, les trois autres massifs de l'Hexagone (Massif Central, Jura, Vosges) sont à l'honneur.

Vous l'attendiez, le voilà !



??????? Voici le parcours complet du Tour de France 2020 ??????? #TDF2020 #LesRP pic.twitter.com/5XhFKvswgr — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) October 15, 2019

Le «toit» du Tour? Ce sera le col de la Loze, à 2304 mètres. «Le prototype du col du XXIe siècle», affirme le directeur Christian Prudhomme, qui a été emballé par cette nouvelle route, en réalité une piste de 7 kilomètres à destination unique des vélos, récemment bitumée au-dessus de la station savoyarde de Méribel. «C'est une succession de ruptures de pente, toutes plus brutales les unes que les autres», explique le directeur du Tour, enthousiaste après le passage inaugural du Tour de l'Avenir l'été dernier. Pour les purs grimpeurs, c'est tout bénéfice.

Mais les rouleurs/grimpeurs, qui ont souvent confisqué le classement ces dernières années (quatre victoires pour Froome, une pour Thomas), ont une occasion ensuite de reprendre du terrain. A la veille de l'arrivée traditionnelle à Paris, ils disposent d'un contre-la-montre de 36 kilomètres, le seul «chrono» des 21 étapes. Encore se termine-t-il par la rude montée de La Planche des Belles Filles.