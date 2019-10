La France avalise les trains suisses du Léman Express

C’est à nouveau un soulagement, mais cela ne laisse guère le temps de souffler ou de fêter. À deux mois de la mise en service intégrale du réseau régional transfrontalier Léman Express, l’ensemble des trains, suisses ou français, est désormais bienvenu dans le pays voisin.

Les CFF nous l’ont annoncé mardi en primeur: l’autorité française compétente a accordé le précieux sésame au constructeur thurgovien Stadler de leurs rames de type Flirt. Une semaine plus tôt, c’est Berne qui avait autorisé l’exploitation en Suisse des automotrices Regiolis, bâties par le français Alstom et acquises par la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA).

Des matériels distincts

Pour rappel, les deux pays ne sont pas tombés d’accord sur le choix d’un matériel commun. Les deux types de trains ne pourront notamment pas être couplés. En 2015, l’autorité régionale française avait opté pour 17 rames issues d’un fournisseur national, bien que celles-ci n’aient jamais roulé en Suisse où prévaut une électrification distincte de celles utilisées dans l’Hexagone. Lyon avait invoqué notamment les risques de change pour ne pas imiter les CFF, lesquels avaient au préalable choisi 23 automotrices Flirt. Connu en France puisqu’il roule déjà en Alsace, ce train devait à nouveau obtenir l’aval tricolore, s’agissant d’une nouvelle génération du modèle. Celle-ci est équipée, tout comme le Regiolis d’ailleurs, d’un système de sécurité fourni par Alstom et répondant aux toutes dernières normes européennes. En cela, le Léman Express fait œuvre de pionnier.

La date du 21 octobre (lundi prochain) avait été décrite comme l’ultime limite pour recevoir les homologations. Avant la date fatidique de la mise en service, le 15 décembre, quelque 150 mécaniciens des CFF et de la SNCF doivent être formés sur les deux types de trains. Si ceux-ci rouleront dans les deux pays, il est prévu que les conducteurs se spécialisent dans leurs territoires d’attache, se passant les commandes en gare d’Annemasse.

Des délais très courts

«Nous étions impatients de pouvoir enfin former les mécaniciens français sur le Flirt, indique Alain Barbey, directeur de la région ouest des CFF. Et nous étions aussi préoccupés du fait qu’on pensait initialement recevoir cette homologation cet été. Moins on a de temps, plus cela complique la mise en service. Il nous reste beaucoup à faire. Idéalement, on aimerait bien avoir six mois pour tout régler. Mais des entreprises telles que les CFF et la SNCF se doivent de savoir maîtriser une telle situation.»

Sauf énorme surprise, plus rien ne saurait donc remettre en cause le lancement du réseau. Il n’en reste pas moins que le calendrier est très serré et que le temps pourrait manquer pour éliminer des maladies de jeunesse avant le jour J. Le comportement d’un train peut se voir modifié en changeant d’électrification. Des marches à blanc auront lieu sur le réseau transfrontalier en novembre.