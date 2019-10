L'Argentine durcit le contrôle des changes

Le gouvernement argentin de Mauricio Macri a durci lundi le contrôle des changes en vigueur depuis septembre pour freiner la chute des réserves monétaires du pays, au lendemain de la victoire à la présidentielle du péroniste de centre gauche Alberto Fernandez.

«La semaine dernière, nous avons constaté une forte demande de dollars. Face au risque que cela ne continue cette semaine, nous avons décidé de renforcer les contrôles. A partir d'aujourd'hui (lundi), nous avons réduit le montant maximum que les particuliers peuvent acheter à 200 dollars par mois à des fins d'épargne», a annoncé le président de la Banque centrale, Guido Sandleris.

Le nouveau régime des changes restera en vigueur jusqu'au 10 décembre, jour de la prise de fonction du nouveau gouvernement sorti des urnes, a-t-il précisé devant la presse.

Victoire au premier tour

Alberto Fernandez a remporté dimanche l'élection présidentielle dès le premier tour, devant le président libéral sortant, Mauricio Macri. M. Fernandez a obtenu 48,1% des voix contre 40,3% pour M. Macri, selon des résultats quasi-définitifs.

Pour gagner dès le premier tour, M. Fernandez devait obtenir plus de 45% des voix, ou bien plus de 40% des voix avec un avantage de plus de 10 points sur le candidat arrivé en deuxième position.

L'Argentine avait imposé dès début septembre un contrôle des changes aux entreprises et particuliers, dans l'espoir de rassurer les marchés effrayés par la perspective d'un défaut de paiement et du retour au pouvoir des péronistes.

Depuis, les personnes physiques ne pouvaient effectuer de virements à l'étranger de plus de 10'000 dollars, ni acheter des devises pour un montant supérieur à cette somme sans autorisation de la Banque centrale d'Argentine.

Turbulences

Ces mesures faisaient suite à des turbulences sur les marchés et une forte dépréciation de la monnaie argentine.

Le renforcement du contrôle des changes lundi a été motivé, selon le gouverneur de la Banque centrale, par la brusque chute des réserves monétaires depuis les élections primaires en août, considérées comme une répétition générale de la présidentielle et qui avaient vu triompher M. Fernandez.

«Les réserves ont chuté de 22 milliards de dollars, dont 12 milliards de dollars avant la mise en place des contrôles en septembre», a déclaré M. Sandleris.

M. Macri achève son mandat au milieu de la pire crise économique que l'Argentine ait connue depuis 2001. En récession depuis plus d'un an, le pays connaît une inflation élevée (37,7% en septembre), une dette massive et un taux de pauvreté en hausse (35,4%, soit un Argentin sur trois). (afp/nxp)