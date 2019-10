Julien Wanders abandonne sur le 10'000m

Désillusion pour Julien Wanders. Le Genevois a été obligé de jeter l’éponge à la moitié du parcours de la finale du 10'000 mètres. La course avait commencé très fort, avec le chrono le plus rapide de la saison sur les deux premiers kilomètres. Le Suisse a débuté sa course dans la gestion, campant entre la 12e et la 15e durant les premiers tours de piste.

Presque à mi-course, Julien Wanders est sorti de la piste en marchant. Il était visiblement très impacté par ce coup du sort. La tête basse, il a refusé de répondre aux questions des journalistes avant de rentrer aux vestiaires. Une compétition difficile pour l’athlète qui avait été éliminé en série sur le 5000m.

La victoire s’est jouée entre trois rescapés d’une course au rythme très soutenu. Pour terminer sur un sprint hors du commun entre Cheptegei et Kejelcha. C’est l’Ougandais Cheptegei qui s’est imposé en 26’48’’36, offrant à son pays son premier titre mondial dans cette catégorie. Le podium est complété par l’Ethiopien Kejelcha (26’49’’34) et le Kenyan Kipruto (26’50’’32).