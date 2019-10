Journée de prévention des AVC et des maladies cardiovasculaires aux HUG

Les Hôpitaux universitaires de Genève organisent, à l’occasion de la journée mondiale de l’accident vasculaire cérébral (AVC), mardi 29 octobre, une journée «Cœur Vaisseaux Cerveau». L’occasion de faire le point sur les différentes maladies cardiovasculaires et leurs traitements. Un zoom particulier sera fait cette année sur les facteurs de risques évitables. En effet, 60% de notre état de santé dépend d’éléments qui pourraient être facilement modifiables. Les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la première cause de mortalité en Suisse et dans le monde. Dans notre pays, environ 10 000 personnes meurent chaque année d’un infarctus du myocarde et près de 16 000 personnes sont victimes d’un AVC. Pourtant, la majorité des maladies cardiovasculaires sont dues à des facteurs de risques modifiables et pourraient donc être évitées.

Des accidents évitables

Les facteurs qui influencent notre santé sont liés en grande partie à des éléments extérieurs au système de soins et aux prédispositions génétiques. Ainsi, environ 60% de notre état de santé dépend de facteurs liés à l’environnement, aux comportements ou aux conditions socioéconomiques. Il peut s’agir par exemple d’exposition à des substances toxiques, de mauvais comportements alimentaires, d’une trop grande sédentarité, de mauvaises conditions d’habitat ou de l’apparition de troubles musculosquelettiques et de traumatismes liés aux conditions de travail.

En mettant en place des programmes de promotion de la santé et de prévention, il doit donc être possible d’intervenir en amont pour éviter ou retarder l’apparition de la plupart des atteintes à la santé. L’objectif de cette journée d’information est de sensibiliser le public à la santé cardiovasculaire, à la détection des symptômes et aux traitements existants. Le Canton de Genève présentera également son Concept cantonal de promotion de la santé et de prévention 2030, élaboré pour agir sur les facteurs modifiables qui influencent la santé.

Dépistage et conférences

Dans le cadre de cette journée, des ateliers interactifs et des tests de dépistage seront proposés au public, de 10 h 30 à 17 h 30 . Une trentaine de stands permettront aux visiteurs de réaliser des bilans de santé, de tester leurs connaissances en matière de risques cardiovasculaires, d'obtenir des conseils personnalisés, de discuter avec des patients et d'apprendre les gestes de premiers secours. Des stands d’information (sans dépistage) seront également proposés au public à l’Hôpital de Loëx, à l’Hôpital des Trois-Chêne, à l’Hôpital de Bellerive et à la Clinique de Joli-Mont. Cinq conférences et tables rondes seront animées à l’auditoire Marcel Jenny, de 17 h 30 à 19 heures, en présence de Bertrand Levrat, directeur général des HUG, Mauro Poggia, conseiller d'État chargé du Département de la sécurité, de l’emploi et de la santé: «Promotion de la santé et prévention: les comportements de santé modifiables»; «L’importance de la prévention dans la santé: le point de vue des patients»; «Prévention de l’AVC, comment éviter la récidive»; «Prévention après un infarctus: comment maintenir les changements sur le long terme».

Afterwork festif

Pour terminer cette journée de prévention, un afterwork festif, ouvert à tous, sera organisé aux HUG par le Service de l’information des Nations Unies à Genève en coopération avec le Centre d’accueil de la Genève internationale. Il aura lieu au restaurant du 10e étage des HUG, de 18 h 30 à 20 h 30 . Des représentants des HUG, de l’Organisation mondiale de la santé et de diverses organisations locales et internationales seront présents pour échanger avec le public.

Cette journée est organisée avec le soutien de la Fondation privée des HUG et la présence du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, de l’Imad, de la Fondation suisse de cardiologie, de l’association Fragile suisse et des patients partenaires des HUG.