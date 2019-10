Intérêts négatifs: l'Etat suisse gagne 388 millions

Suisse La Banque Nationale Suisse a maintenu sa politique monétaire inchangée mais adaptera chaque mois le prélèvement de l'intérêt négatif auprès des banques commerciales. Plus...

Suisse L'Association suisse des banquiers déplore que la politique de taux négatifs appliquée par la Banque nationale suisse désavantage les banques suisses au niveau international. Plus...

Épargne taxée La Banque nationale suisse impose un taux d’intérêt négatif depuis plus de quatre ans. Résistera-t-elle à l’ire des caisses de pension et des banques ? Réponse ce jeudi. Plus...