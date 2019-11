Cet hiver, les hérissons meurent de froid

SOS hérissons! Les petits mammifères qui squattent nos jardins, haies et autres murets sont en danger. Le centre de soins pour hérissons dirigé par la Verniolane Christina Meissner croule sous les arrivées de pensionnaires en piètre état de santé.

Depuis le début de l’année, 265 hérissons sont passés par le centre pour se refaire une santé. Actuellement, 30 petites têtes séjournent dans la cave de Christina Meissner, aménagée en clinique. Faute de place, certains doivent même se partager une cage.

«Les hérissons sont les ambassadeurs de la biodiversité» Christina Meissner, Directrice de SOS Hérissons

Mais pourquoi s’alarme-t-on sur leur sort? Parce que, normalement, toutes ces petites bêtes dorment profondément sous un tas de feuilles tout l’hiver. Or cette année, ce n’est pas le cas. En effet, pour pouvoir hiberner, les hérissons ont besoin de démarrer la saison froide avec un stock de nourriture suffisant. Or, l’été a été marqué par la sécheresse. Et qui dit sécheresse dit moins d’insectes, de vers, de limaces et d’escargots, soit l’alimentation de base du mammifère. Le ventre vide, impossible pour les hérissons de s’endormir.

Les petits sont trop faibles

Autre facteur: certaines hérissonnes, faute de dénicher de la nourriture en quantité suffisante, ont retardé leur période de mise à bas. D’habitude, les petits naissent entre juin et août. Cette année, les naissances se sont prolongées jusqu’en automne. «Les petits n’ont pas eu assez de temps pour faire des réserves et se retrouvent actuellement trop faibles pour hiberner, explique Christina Meissner. On les aperçoit alors dehors, amaigris, en quête de nourriture.»

Les premiers soins

Si un hérisson montre le bout de son museau en pleine journée dans votre jardin, c’est donc qu’il est transi de froid. Christina Meissner donne quelques recommandations. Il convient de ramasser l’animal délicatement avec des gants. Puis de le placer dans un carton chez soi. «Il faut absolument lui offrir une source de chaleur directe avec une bouillotte ou une bouteille en plastique remplie d’eau chaude. La température ambiante de la pièce ne suffit pas», précise-t-elle. Une fois que le hérisson s’est réchauffé, proposez-lui de la nourriture (croquettes ou pâtée pour chats font l’affaire) et de l’eau. «Attention à ne surtout pas leur donner du lait, qui provoque la diarrhée et peut être mortel pour les bébés», prévient-elle. Par la suite, la petite bête doit être amenée dans un centre de soins. Soit au Zoo La Garenne, au parc Challandes, au Centre de réadaptation des rapaces ou à SOS Hérissons, chez Christina Meissner.

En tournus, une vingtaine de bénévoles s’affairent chaque jour à choyer les pensionnaires de la Verniolane. Les plaies sont désinfectées, les parasites éliminés et les maladies soignées. Certains arrivent bien amochés, avec de grosses blessures dues aux débroussailleuses, aux morsures de chiens ou encore aux filets de vigne dans lesquels ils se retrouvent piégés. Toutefois, c’est surtout la prise de poids qui demeure importante. «Le but est que ces hérissons retrouvent leur vie normale d’animaux sauvages et libres. Quand ils atteignent entre 600 et 700 grammes, ils sont prêts à être réintroduits dans la nature.»

Une maison dans les feuilles

Réchauffés, soignés et rassasiés, Risette, Tipp-Ex, Scotch ou encore Tagada retrouveront donc bientôt leur liberté. Mais on ne peut pas les relâcher n’importe comment en plein hiver (lire ci-dessous). Il leur faut un coin abrité et plein de feuilles mortes afin qu’ils puissent hiberner.

«Les feuilles décomposées par différents insectes et vers leur servent de garde-manger, indique Christina Meissner. La décomposition dégage de la chaleur. C’est l’endroit idéal pour passer l’hiver.» Elle poursuit la démonstration en expliquant qu’en créant des lieux propices aux hérissons, un cercle vertueux se développe pour un grand nombre d’espèces vivantes. Les feuilles mortes se décomposent en terreau qui alimente la terre. Les arbres sont alors nourris et donnent feuilles et fruits avec l’arrivée du printemps. «Le hérisson est l’ambassadeur de la biodiversité. Lorsqu’on en aide un, on fait sa part pour la nature», conclut Christina Meissner.