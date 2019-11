Mercedes GLB, un SUV pas si compact que cela!

«Aujourd’hui, une Mercedes-Benz sur trois est un SUV et une sur quatre une compacte», résume Britta Seeger, membre du directoire de Daimler AG en charge des ventes. Une tendance qui va s’accroître avec le lancement du GLB. Ce nouveau SUV compact s’intercale entre le GLA et le GLC, mais sa longueur hors tout et son empattement (10 cm de plus que la Classe B) le rapprochent du second. Il fallait bien cela pour que le GLB puisse transporter au besoin sept personnes.

Les deux sièges individuels de troisième rangée (option) ne sont pas faits pour accueillir des passagers de grande taille: 168 cm au maximum, de l’aveu même du constructeur, pour y voyager dans des conditions de confort acceptables. Et la capacité du coffre se limite alors à la portion congrue.

Le confort des places de deuxième rangée est en revanche excellent, grâce aux sièges réglables en inclinaison et dans l’axe longitudinal (sur 140 mm). Une modularité qui permet d’installer au besoin jusqu’à quatre sièges d’enfants dans le GLB. Mais à l’avant, le conducteur et le passager sont séparés par une haute et large console médiane donnant parfois la sensation d’être engoncé.

En résumé, les designers ont tout fait pour exploiter à fond les dimensions intérieures du GLB. La faible inclinaison de la lunette arrière en témoigne également. Elle alourdit quelque peu la silhouette de ce SUV pas si compact que cela, mais il n’y avait pas d’autre solution pour pouvoir proposer l’option à sept places.

Diesel et essence, version AMG incluse

L’offre de motorisations se concentre sur des quatre cylindres essence et diesel. Des 2,0 litres turbo uniquement, à l’exception de la version essence d’entrée de gamme GLB 200 (1,3 l turbo). La déclinaison sportive AMG 35 délivre néanmoins 306 ch, ce qui lui confère un tempérament très généreux. La traction intégrale 4Matic est en option sur le GLB 200 d, mais les GLB 250, 220 d et AMG 35 en sont équipés d’office. Selon les conditions rencontrées et le programme de conduite choisi (Eco/Confort/Sport, voire Sport +), la répartition du couple entre les trains avant et arrière peut varier entre 80/20 et 50/50.

Les férus de conduite tout terrain ont en outre la possibilité d’opter pour un pack «Technique Off-road» permettant d’afficher sur l’écran de bord diverses informations, comme l’angle de pente, l’angle de dévers et divers paramètres utiles pour optimiser la manœuvre. Cette option englobe également le limiteur de vitesse en descente (réglable entre 2 et 18 km/h), qui aide le conducteur à garder le contrôle du véhicule dans les pentes vertigineuses.

Le GLB est doté de série de phares full LED. L’option «Multibeam» LED, qui constitue le nec plus ultra, englobe une fonction d’éclairage tout terrain permettant de mieux détecter les obstacles dans l’obscurité. Quand elle est activée, l’éclairage d’intersection reste en outre allumé en permanence jusqu’à 50 km/h. Autre option, les antibrouillards (à LED également) possèdent un faisceau plus large et plus rasant que les phares principaux. La plupart des autres équipements optionnels sont hérités des gammes supérieures. C’est le cas notamment de la fonction Dynamic Select, qui permet de moduler l’amortissement.

C’est le cas également du système d’infodivertissement intuitif MBUX (Mercedes-Benz User Experience), qui englobe entre autres un grand affichage personnalisable, la fameuse commande vocale activée par le mot-clé «Hé Mercedes» et le système de navigation à réalité augmentée (des photos réelles s’affichent aux intersections). Nombreux équipements en option

Soit dit, le régulateur de vitesse adaptatif Distronic s’appuie sur les données de navigation pour réduire automatiquement la vitesse avant un virage, un rond-point ou un carrefour. Grâce à tout un arsenal de radars et de caméras, il peut en outre anticiper les situations qui se présentent jusqu’à une distance de 500 mètres.

Et puis n’oublions pas non plus la fonction de bien-être Energizing, qui personnalise les éclairages d’ambiance, les options musicales et les différentes fonctions de massage. La liste des options est presque infinie, mais gare à l’addition finale!