Helen Bekele Tola dynamite le record de Morat-Fribourg

Incroyable performance de l'Ethiopienne Helen Bekele Tola ce dimanche matin, à l'occasion de la 86e édition de la course Morat - Fribourg.

La Genevoise d'adoption s'est non seulement imposée en solitaire, mais elle a pulvérisé le record de la course que détenait la regrettée Franziska Rochat-Moser depuis 1997: en couvrant les 17,7 kilomètres en 57 minutes et 50 secondes, Bekele Tola a abaissé la marque de Rochat-Moser (58'50'') d'une minute exactement.

Le record n'est pas tombé côté masculin, mais la course a tenu toutes ses promesses. Les deux premiers ont terminé au coude à coude, se bousculant même dans les derniers mètres. Au final, c'est le Soudanais Dominic Lokinyomo Lobalu qui s'est imposé en 54'01'', ne devançant l'Ethiopien Neda Muleta de trois dixièmes de seconde.

Dominic Lokinyomo Lobalu (à g.) et Neda Muleta (à dr.) se sont bousculés dans les derniers mètres. Image: Keystone.