Grand succès pour le Marché sans puces

«Nous en sommes aujourd’hui à la 15e édition, et chaque fois le marché s’agrandit et l’organisation s’améliore», explique Nicolas Droz, coorganisateur du Marché sans puces. Ce «night market» est le premier de Suisse romande et rassemble 70 stands à la maison communale de Plainpalais. Il se déroule deux fois par année, et jeudi soir s’est tenue la session d’automne.

Le marché nocturne rassemble divers créateurs de 17 h 30 à 1 h du matin. On y trouve des bijoux, de la céramique, des habits neufs, cousus à la main ou vintage, des vélos ou encore de la broderie. Tout ceci se déroule dans un magnifique bâtiment datant du début du XXe siècle, où on se promène, un verre à la main, en écoutant «de la bonne musique qui nous chatouille les tympans», comme le promet la description de l’événement.

Une étrange odeur de marijuana vient nous titiller le nez… Elle provient de l’enseigne Hollyweed, qui vend du cannabis légal.

«En moyenne, nous recevons 500 inscriptions par édition et devons en sélectionner 70», reprend Nicolas Droz. «Nous essayons de choisir des stands variés, talentueux et qui plairont au public. La plupart des créateurs viennent de Suisse romande, mais nous en avons aussi qui ont fait le chemin de Lyon, Paris, Zurich ou encore Milan. L’objectif est de centraliser et montrer ce qui se fait dans la région, et mettre tous les produits à portée de main pour le public genevois le temps d’une soirée.»

Notre interlocuteur prépare cet événement depuis quelques années avec sa femme, Juliette Dubois Droz. À l’entrée du marché, on rencontre la relève: les enfants de Nicolas Droz, Sasha et Dimitri, à la tête d’un stand de sirop et de biscuits. Cette petite bande de jeunes attire les autres enfants du marché.

Kathelijne Saillet, apicultrice et fondatrice des Larmes du Soleil, raconte: «C’est la 4e fois que je viens au marché. Le public urbain est tellement différent du public rural dont j’ai l’habitude, ici c’est un marché presque fashion. Il est très bien organisé et attire donc beaucoup de monde, ce qui donne de la visibilité à tous les créateurs.»

En revanche, pour Nicolas Droz, ce sont les stands eux-mêmes qui sont les meilleurs ambassadeurs de publicité. «On essaie de prendre des artistes qui ont déjà un certain nombre de followers et qui attireront leur public vers l’événement: c’est bénéfique pour tout le monde, indique-t-il. Ceci permet aussi d’obtenir une clientèle extrêmement variée, de toute profession et de tout âge.»