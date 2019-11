Genève Servette s'offre le leader

Quoi de mieux qu’une victoire sur la glace du leader pour basculer dans la seconde moitié de la saison? Quoi de mieux que ces trois points arrachés dans un contexte particulier. Avec un gardien renvoyé aux vestiaire, suppléé par un gamin épatant? Sur la glace des ZSC Lions, les Aigles ont livré une performance majuscule. De celles sans doute qui forgent le caractère d’un groupe par ailleurs irréprochable. «Nous avons en ce moment une belle constance dans l’effort, se réjouit Daniel Winnik, sans doute le meilleur étranger de la ligue à l’heure actuelle. Ce soir, malgré un départ compliqué, nous sommes très bien revenus dans le match. Même la pénalité n’a pas coupé notre élan.»

Double buteur, le Canadien ne tire pas la couverture à lui et préfère louer le travail collectif. Car c’est bien de cela qu’il s’agit. Ge/Servette gagne en équipe. Et peu importe qui joue avec qui. Il semble bien que le groupe soit habité par des certitudes de plus en plus criantes. Il y a une belle solidarité dans cette équipe. Une vertu qui a sauté aux yeux lorsqu’il a fallu se coucher sur les pucks lors d’une fin de partie étouffante. Le leader, déjà humilié par Ajoie en Coupe de Suisse mardi soir, n’avait pas vraiment envie de rester bredouille alors qu’un junior de 19 ans faisait ses débuts en National League dans la cage adverse.

C’est bien là le fait marquant de cette soirée que cette expulsion de Robert Mayer. Le No29 des Aigles a un peu dégoupillé dans un mauvais réflexe. Bousculé par le suédois Marcus Kruger dans sa zone, le gardien genevois a mis un coup à son adversaire en utilisant la main qui est habillée par le bloqueur (cette partie plane posée sur l’avant-bras qui sert à dévier les puck). Le règlement ne laisse pas de place au doute: une suspension d’un match au moins est infligée au fautif qui use de cet artifice très dangereux.

Selon toute vraisemblance, Ge/Servette sera privé de son portier No1 pour au moins un match. Et en l'absence pour blessure du No2, Gauthier Descloux, Stéphane Charlin a de très fortes chances de commencer le match contre Berne. Gonflé à bloc? «Moi, je suis prêt», lance ce grand gaillard, champion de Suisse avec les juniors Élite au printemps dernier. Je n’ai pas eu le temps de réfléchir lorsque Robert s’est fait sortir. On m’a juste dit vas-y. Et j’y suis allé sans ressentir de stress.»

Stéphane Charlin s’est donc retrouvé d’emblée dans une situation chaude. Avec cinq longues minutes passées en infériorité numérique. Il a fait face à quelques envois de Fredrik Pettersson pour se mettre dans le bain. La suite? «Je n’ai pas été parfait même si je n’ai pas pris de but, sourit-il. J’ai quand même été sauvé deux fois par les montants. J’ai eu la chance du débutant, comme on dit!»

Si Genève et son gardien néophyte ont eu ce brin de réussite, il n’en demeure pas moins que la première moitié de match, parfaitement maîtrisée, donne du crédit aux Aigles qui entament la seconde moitié de championnat remontés comme des coucous.