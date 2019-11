À la gare, il n’y aura qu’un pas du rail au dérailleur

Passer du train au vélo et du vélo au train, ce sera une affaire qui roule à Lancy-Pont-Rouge. La plus grande vélostation de Suisse romande y a été inaugurée vendredi, au pied de la gare. Souterraine, elle offre 1090 places et n’est devancée dans le pays que par trois infrastructures du même type mais plus vastes, situées à Zurich, Bâle et Lucerne.

Ce garage XXL se présente tout d’abord par un imposant portail taillé dans l’un des immeubles que les CFF ont érigés autour de la gare lancéenne. Il donne accès à une vaste descente encadrée par des parois rougeoyantes et ponctuée d’arcs lumineux, sur une soixantaine de mètres: une «rampe d’accès hollywoodienne», comme la décrit justement Jean-Yves Goumaz, directeur général de la Fondation des parkings qui a bâti l’ouvrage.

Multiples services

En bas, on débouche sur un vaste espace de 1250 mètres carrés, encore incomplètement meublé de racks à deux étages où seront rangés les vélos. Des places spéciales sont prévues pour les montures aux formats particuliers ou pour permettre la recharge des vélos électriques. Parmi les autres services, une pompe est mise à disposition et des casiers seront installés: de quoi entreposer casques, pèlerines et outils de recharge pour les engins électriques. Pas de douche? Il n’y a pas de grosse demande en ce sens, répond la Fondation sur la base de son expérience (elle exploite déjà 1200 places en vélostation et compte sur quelque 2700 adeptes). L’entité parapublique souligne aussi qu’un tel service supposerait notamment de chauffer les locaux, renchérissant l’opération.

L’accès est sécurisé par le système Velocity, une application que la Fondation a développée l’an dernier et qui essaime peu à peu. Cette invention genevoise a été adoptée à Lausanne, Neuchâtel et Bellinzone tandis que Berlin s’y intéresse. Elle fonctionne en tandem avec la carte Swisspass, qui sert de clé aux entrées du site, soit la fameuse rampe mais aussi la volée d’escaliers qui permet de rallier la station ferroviaire.

Les prix? On parle de 2 fr. par jour, 7 fr. par semaine, 20 fr. par mois ou 150 fr. par an (200 fr. si on souhaite accéder à tout le réseau de vélostations). Des places gratuites, mais non protégées, sont aussi proposées en surface.

Et c’est là tout le concept: développer une complémentarité entre le train et le vélo, idéal pour rallier les gares en sachant que 80% des habitants genevois et 86% des travailleurs en ont une dans un rayon de 1,5 km autour d’eux.

D’autres vélostations, certes de capacité plus modeste, vont ouvrir en décembre à côté des gares du Bachet, des Eaux-Vives et de Chêne-Bourg pour arriver à un apport total de 2000 places. Des extensions ultérieures de l’offre sont prévues, notamment avec une seconde vélostation aux Eaux-Vives.

Cohues redoutées

Aux yeux du conseiller d’État chargé des Transports, Serge Dal Busco, on n’est pas juste face à un nouveau garage à vélo mais bien à un «symbole de la nouvelle mobilité à laquelle nous aspirons». Membre de l’Exécutif lancéen, Damien Bonfanti appelle de ses vœux une réduction des flux motorisés qui sèment des nuisances dans sa commune.

Pourquoi laisser son vélo en gare alors qu’on pourrait l’emmener en train avec soi? Les vélos pourront en effet embarquer dans les trains du Léman Express. Mais les responsables du réseau redoutent des excès. Les trajets pourraient devenir inconfortables si des cohues de vélos encombrent les wagons. Si on veut malgré tout voyager avec sa petite reine, les conditions varient d’un pays à l’autre. Le transport d’une bécane est gratuit du côté français mais payant en Suisse et il sera donc facturé sur les trajets transfrontalier (le système tarifaire Léman Pass prévoit un «billet vélo»).

Bras armé de l’État en matière de stationnement, la Fondation des parkings a bâti la vélostation de Pont-Rouge pour un montant de près de 3,9 millions de francs, indique-t-elle. Son exploitation s’annonce déficitaire à hauteur de 57 000 fr par an. Mais cela fait en quelque sorte partie des bonnes œuvres attendues de la Fondation qui se rattrape notamment en vendant les macarons de stationnement.