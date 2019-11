Furieuse, elle était entrée chez sa voisine avec une hache à la main

C’est à coups de hache qu’Aïcha* s’est introduite dans le domicile de sa voisine, la menaçant ensuite de son outil. La scène s’est déroulée dans un immeuble locatif de Montreux au printemps dernier. Elle constitue une sorte de paroxysme dans le parcours cabossé d’une jeune femme qui n’a pas atteint la trentaine.

Car la liste de ses méfaits s’allonge depuis plusieurs années. Alors qu’elle avait déjà séjourné en prison, son dernier dérapage lui a valu de se présenter devant le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois il y a quelques jours. Mais cette fois, plutôt que la prison, ce sont des mesures d’internement, que redoutait son avocat, Benjamin Schwab, qui ont été prononcées.

C’est que, aux yeux de la procureure Laurence Boillat, il s’agit de «protéger la société» de cette femme. Parmi les faits qui lui sont reprochés, on compte de nombreuses scènes où Aïcha a visiblement «pété les plombs». C’est ainsi, par exemple, que se concluent les contrôles dans les transports publics. Plusieurs contrôleurs ont déposé une plainte après s’être fait copieusement insulter, menacer, frapper et cracher au visage. Des vols de cosmétiques en grandes surfaces ponctuent ce parcours, ainsi qu’un vol d’argent chez un client alors qu’elle exerçait le plus vieux métier du monde. Le tableau se complète enfin par de la consommation de drogues.

Face à ses juges, ainsi qu’à toute une série de plaignants, la jeune femme, comme anesthésiée, a conservé son calme tout au long l’audience, présentant ses excuses aux plaignants ainsi qu’à la présidente du tribunal. Ce comportement a payé, en partie. Son ex-petit ami, qu’elle avait menacé d’un couteau de cuisine après l’avoir mordu, griffé ou encore tapé à coups de casserole, a fini par abandonner la plainte qu’il avait déposée. Un contrôleur de transports publics en a fait autant, alors qu’il avait dû essuyer des insultes racistes.

Dépendante aux drogues

Ce dernier a pris sa décision en pleine audience, après avoir entendu l’experte-psychiatre, longuement auditionnée à la barre et qui a décrit Aïcha comme souffrant de troubles aigus de la personnalité. Sa dépendance aux drogues – dures, dès l’adolescence – en est une conséquence. «Elle est débordée par ses émotions dès qu’apparaît une situation conflictuelle, avec des inconnus comme avec des proches.» Des débordements qui ont également atterré une infirmière d’une institution psychiatrique, qui a déposé une plainte contre son agresseuse. «Elle voulait me tuer», a-t-elle témoigné à la barre.

Le malheur pour Aïcha, dont la vie ne semble pas avoir été rose, c’est que les tentatives passées de soins psychiatriques ont toutes échoué. Si bien que l’expertise estime que seul un traitement en milieu fermé aurait des chances d’aboutir à une amélioration. «Mais cela commencera par une période où la patiente mettra toutes ses forces pour s’y opposer», prédisait la psychiatre.

C’est là tout l’enjeu de ce procès pour la défense, qui a produit un certificat du médecin traitant indiquant que sa patiente aurait plus à pâtir d’un internement thérapeutique que d’un traitement ambulatoire. Raison pour laquelle Me Benjamin Schwab fera appel de ce verdict.