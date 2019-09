Escort girl tuée à Florissant: un des suspects venait de sortir de prison

Du neuf dans l'affaire du meurtre de Florissant survenu dans la nuit du 9 au 10 septembre. Selon nos renseignements, la victime, une escort girl qui travaillait dans l’appartement de Champel, aurait été tuée sur place avant d'être transportée dans une valise en France voisine où son corps a été brûlé et enterré dans la région d'Evian-les-Bains .

D'après les premiers éléments de l'enquête, le mobile est financier: «On en voulait à son argent», explique une source.

Sur les lieux du drame, les enquêteurs ont retrouvé une bonbonne de spray au poivre. La victime française, qui détenait de l'argent dans un coffre-fort de l’appartement, a-t-elle voulu se défendre ? A-t-elle été elle-même aspergée de gaz?

Jeudi dernier, le Ministère public confirmait que deux suspects avaient été interpellés le 25 septembre. Une fois leur forfait accompli, les deux détenus auraient transporté le corps en France voisine. L'un des prévenus a été arrêté sur le territoire français, l'autre à Genève. Ce dernier, un Suisse, défendu par Me Sylvain Zihlmann, conteste les faits reprochés.

Connu de la police et des gardiens de prison

Autre fait nouveau: détenu à Champ-Dollon, l'homme est connu des services de police et des gardiens de prison. Et pour cause, le suspect, défendu alors par Me Romain Canonica, a été libéré provisoirement, il y a un mois, dans le cadre d'une autre procédure pénale à Genève.

Il est suspecté d'avoir incité des femmes de l'Est, dont une mineure, à se prostituer. Son arrestation avait alors défrayé la chronique l'an dernier. En effet, pour échapper à la police l’été 2018, le prévenu avait sauté du balcon du 6e étage, atterri chez une vieille dame qui lui avait offert une grappa… avant d’être interpellé.

Entendu à l’époque, le prévenu ne contestait pas avoir sous-loué des logements à des femmes mais il n’a jamais, selon lui, poussé ces sous-locataires à vendre leurs charmes. Quant aux loyers «raisonnables» dont elles bénéficiaient, ils ne cachaient en aucun cas, selon lui, une commission déguisée sur le prix des passes. La défense conteste formellement les faits reprochés, en précisant que «la sous-location au cœur de la procédure pénale respecte l’ensemble des dispositions légales applicables».

Pourtant, une péripatéticienne avait mis en cause le détenu. Elle affirmait même qu'une prostituée mineure était sous la coupe du prévenu. Ce dernier prétendait alors se souvenir vaguement d’avoir vu cette jeune fille dans un bar au bord du lac aux Eaux-Vives, un soir d’été. Une amie de sa sous-locataire ukrainienne, supposait-il.

Or, le Parquet soupçonne cet homme d’être actif sur le marché de la prostitution de luxe. C’est dans ce cadre qu’il aurait présenté la mineure à des clients dans une boîte de nuit de la place, puis prélevé un pourcentage sur ses prestations.

Un immeuble si tranquille

Revenons sur le crime de Florissant. Sur place, l’enquête de voisinage, que nous avons effectuée, en dit long sur ce grand complexe immobilier: « Vous savez c’est un immense ensemble d’immeubles construits au début des années 80 avec plusieurs ascenseurs, des corridors et plusieurs entrées, relève un témoin. De nombreux locataires et propriétaires ne se connaissent même pas.»

L’une des habitantes confirme ce point par une anecdote : «Il y a deux semaines, une voisine a été victime d’un vol devant chez elle. Le malfrat a attendu qu’elle fasse le code. Il l’a suivie dans l’ascenseur. Elle lui a demandé à quel étage il voulait monter. Il n’a pas répondu en revanche, il lui a volé des valeurs avant de disparaître. Personne n’a assisté à la scène donc personne n’est intervenu. Pas de témoin, pas de caméra de surveillance. Elle est sous le choc la pauvre.»