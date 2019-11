Erwin Sperisen s’impatiente et le fait savoir au parlement fédéral

Erwin Sperisen, ancien chef de la police civile du Guatemala condamné à Genève à 15 ans de prison pour complicité d’assassinat, trouve le temps long dans l’attente d’une décision du Tribunal fédéral (TF). Mercredi matin, celui que la presse surnomme «Le Viking» s’en est allé remettre une lettre à Marina Carobbio Guscetti, actuelle présidente du Conseil national.

Erwin Sperisen n’a pas eu beaucoup de kilomètres à parcourir puisqu’il vit désormais dans le canton de Berne, où son épouse a trouvé du travail. Quant à lui, il est assigné à résidence, bracelet électronique à la cheville. Son dernier recours au Tribunal fédéral date d’il y a quatorze mois. En additionnant les nombreux recours adressés à l’autorité judiciaire suprême de la Confédération, son dossier est examiné «depuis plus de trois ans», écrit-il, et «le Tribunal fédéral est encore incapable de me dire quand une décision pourra être rendue à mon sujet».

Accompagné de ses avocats genevois, Mes Florian Baier et Giorgio Campá, le binational suisso-guatémaltèque fait remarquer au parlement fédéral que trois magistrats sur cinq formant la Cour de droit pénal seront remplacés au 1er janvier 2020. Il craint que ce tournus ne contraigne les nouveaux juges à réexaminer cette affaire tentaculaire. «Faudra-t-il une décennie pour rendre une décision me concernant?» questionne-t-il dans sa missive.

Aujourd’hui, Erwin Sperisen requiert une délibération publique «si les juges fédéraux n’arrivent pas à se mettre d’accord». Concrètement, cela signifierait la mise sur pied d’une audience publique au terme de laquelle les juges du TF rendraient leur décision (d’ordinaire, ils rendent leur arrêt par écrit).

Contacté, le service de presse du TF ne commente pas une affaire en cours. Sur la question d’une éventuelle audience publique, il renvoie au rapport de gestion de la juridiction, selon lequel seule une part minime des affaires sont traitées publiquement lorsque des juges ne sont pas unanimes. L’an dernier, 48 dossiers sur 8040 ont été traités ainsi, soit 0,6% des cas.