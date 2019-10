En Haute-Savoie, le chant du coq est une cause à défendre

Condamnés pour avoir chanté - ce qui est tout de même, une des vocations de ces gallinacés - deux coqs de Haute-Savoie ont trouvé des défenseurs en la personne du maire de Saint-Sylvestre, petite commune où ils cocoricotent en cœur et de la part de plus de 21700 signataires de pétition. Petit rappel des épisodes précédents...

En juillet, le tribunal d'Annecy était saisi d'une plainte pour nuisance sonore à l'encontre de deux coqs et de leur propriétaire, par des voisins qui ont fait constater par huissier qu'un coq qui chante, ça fait du bruit: 37,9 décibels enregistrés, très exactement. Daniel, l'habitant qui possède un poulailler était condamné à verser 3000 euros de dommages et intérêts aux plaignants et à 1200 euros d'amende. Il envisageait de faire appel. Peut-être. Aujourd'hui, il est d'autant plus décidé qu'entre temps, une autre affaire de coq venait à la une de l'actualité.

Maurice, c'est son nom, est un coq qui vit sur l'île d'Oléron. À lui aussi, des voisins en voulaient à son organe. Maurice avait même eu les honneurs de la presse Outre-atlantique puisque le quotidien le «New York Times» consacrait un article à cette affaire qui sent si bon la France des campagnes. Or, dans le cas de Maurice et de son propriétaire, la justice a tranché à l'inverse de celle du tribunal d'Annecy, puisqu'elle a obligé les plaignants à verser une indemnité de 1000 euros à celui qui nourrit Maurice au grain et à payer en outre les frais de justice.

Daniel a fait valoir que ses voisins n'étaient jamais venu le trouver et qu'il n'avait pas pu discuter, même sans faire monter les décibels, de son coq et de son chant. Le maire de la commune, lui, a pris un arrêté, le 24 septembre dernier, stipulant que «le bien vivre ensemble suppose de la part des administrés du respect mutuel et l'acceptation des modes de vie de chacun dans le respect des libertés individuels», soulignant «le caractère rural de sa commune» et sur les «bruits inhérents à la vie à la campagne».

Ce sont les habitants proches de l'aéroport de Genève, de carrières, de chantiers incessants, de grands boulevards et autoroutes, qui riront jaune à la lecture de cette article, car eux, n'auront jamais le loisir d'entendre un coq chanter, même s'il y en a un dans les parages.