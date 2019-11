Dans la jungle du dessin d’Adrienne Barman

Sa carte de visite dit tout de son amour des couleurs et de la nature. Sur le petit bristol qu’elle nous remet à la fin de notre entretien, Adrienne Barman a croqué un bestiaire bien sympathique au milieu d’une forêt farfelue. Autour d’un grand arbre rose, entre un sapin bleu et un conifère jaune moutarde, hibou et corbeaux font bon ménage avec un sanglier, un renard, un cerf et deux lapins. «Je me sens proche de la vie sauvage», confie l’artiste née dans un petit village du Tessin, longtemps résidente genevoise, à qui la Bibliothèque de la Cité consacre une belle rétrospective. En écho au thème annuel des Bibliothèques municipales, la sélection porte sur des pièces en lien avec les règnes végétal et animal. Suggéré par l’intéressée au cours d’une conversation, le nom de cette exposition - “L’odeur de l’herbe sur mes pantalons” - résume son attrait pour la nature.

«Jusqu’ici, j’avais participé à des expos collectives. C’est la première fois qu’un accrochage m’est entièrement dédié. On peut y voir une vingtaine d’années de travaux divers, ça ne me rajeunit pas», explique avec un clin d’oeil complice cette ancienne polygraphe du journal «Le Courrier», qui jongle aujourd’hui entre ses métiers d’illustratrice, d’auteure et de graphiste. En déambulant entre de grands panneaux en formes d’îlots, le visiteur appréhende la diversité des thématiques abordées par Adrienne Barman. Parmi elles, une section “Plumes, poils, écailles et chlorophylle”, faisant référence aux deux volumes de sa “Drôle d’encyclopédie”, traduits en 18 langues et détaillant quelque 1500 créatures animales et végétales.

Famille inspirante

Autre source d'inspiration régulière dans ses nombreux albums - une trentaine à ce jour -, la famille. Voici Elisa, sa soeur, son oncle Marco, ses parents et ses grands-parents, son amoureux Aldo, sans oublier les deux chats Marcel et Lili. “J’aime bien insérer mes proches dans mes dessins. Je les ai représentés dès mon premier livre, “A vos fourneaux”, en 2006. Depuis, ils reviennent de manière inconsciente.”

Lectrice dans son enfance des oeuvres de Roald Dahl illustrées par Quentin Blake, la petite Adrienne a vite éprouvé une attirance particulière pour tout ce qui touchait au graphisme. «J’ai commencé à dessiner très tôt, comme tout le monde. Mais je n’ai jamais arrêté. C’est une activité qui me convient bien, moi qui aime me retrouver dans ma bulle.» Dans l’espace Multi de la Bibliothèque de la Cité, que l’illustratrice enrichit ponctuellement de personnages croqués à la craie blanche, quelques images enfantines réalisées en 1985 à l’âge de six ans montrent ses premiers pas.Pieusement conservés par sa famille, ces dessins ne laissent en rien deviner l’univers débridé que cette touche-à-tout va explorer au fil des ans, à l’encre de Chine, aux feutres, à la gouache ou plus récemment à l’aide de crayons de couleur.

«J’aime bien sortir des trucs un peu trop lisses. Mon style plaît ou non», constate celle qui a notamment signé l’affiche de la Course de l’Escalade 2013 et réalisé l’habillage de quatre bibliobus genevois. Son coup de patte épate aussi quand elle oeuvre pour des musées, des associations ou des événements culturels.

Maximum de liberté

Pas de véritable perspective dans les dessins d’Adrienne Barman, et un respect très relatif des proportions. «Je cherche un maximum de liberté dans mon trait, je veux me libérer des règles apprises durant mes études. J’aime représenter des bras immenses, des regards bizarres. Au cours de différents mandats, je suis parfois retombée dans des représentations plus classiques, plus cadrées. J’ai envie d’explorer à nouveau. Le plus important, c’est de s’amuser, de garder l’étincelle.»

Exposition Adrienne Barman «L’odeur de l’herbe sur mes pantalons». Jusqu’au 26 janvier 2020, Bibliothèque de la Cité, place des Trois-Perdrix, 5. Ma-ve 10h-19h, sa 10h-17h, di 13h-17h