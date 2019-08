Des incendies monstres ravagent l'Amazonie

Les feux de forêt au Brésil ont augmenté de 83% depuis le début 2019, par rapport à l'année précédente, notamment en Amazonie en raison de la déforestation et de la sécheresse.

Une hausse spectaculaire

Entre janvier et août, 72'843 départs de feu ont été enregistrés dans le pays, contre 39'759 sur la totalité de l'année 2018, selon des chiffres de l'Institut national de recherche spatiale (INPE) qui observe notamment l'évolution de la forêt au Brésil.

Cette augmentation fait suite à deux années consécutives de baisse et il s'agit d'un plus haut depuis 2013, selon l'INPE qui utilise des données par satellite actualisées en temps réel.

Les incendies ont été les plus nombreux dans les Etats occupés en totalité ou partiellement par la forêt amazonienne. L'Etat le plus touché est le Mato Grosso (centre-ouest), avec 13'682 départs de feu, soit une hausse de 87% par rapport à toute l'année 2018.

The Amazonia is burning.

It provides over 20% of the Earth’s oxygen. This is really a very serious issue and a sign of bad news for earth ????

The World should strictly focus on this ???????????????????????????? #PrayforAmazonas pic.twitter.com/hvwdTNanAO