Denis Asch: 50 images pour sauver le rhinocéros!

Il n’oubliera pas ce moment de sitôt. Cet instant, magique, où il s’est retrouvé avec un biberon de deux litres entre les mains et un bébé rhinocéros de plus de 80 kilos à nourrir. «Je n’ai pas d’enfant, je n’ai donc pas eu tellement l’occasion de donner le biberon», sourit-il. «Ça m’a fait quelque chose, forcément!» L’hiver dernier, Denis Asch a pu pénétrer dans la réserve de Care For Wild Rhino Sanctuary – considéré comme «le plus grand orphelinat de rhinocéros au monde». Un privilège que l’horloger, passionné de photographies animalières, a dû mériter...

«Avant d’avoir le droit de m’y rendre, j’ai dû donner mon nom: ils ont fait une enquête sur moi pendant une semaine!» Créé par Petronel Nieuwoudt en 2011, ce sanctuaire ne lésine pas avec la sécurité: elle cherche à maintenir les prédateurs – les braconniers! – à l’extérieur de son périmètre. «Nous avons reçu les coordonnées GPS du site une demi-heure seulement avant notre arrivée et, après avoir passé trois contrôles de sécurité, j’ai dû laisser mon téléphone portable à l’entrée.»

Denis Asch n’a pas été surpris par tant de précautions: un corne de rhinocéros se négocie entre 35 et 40 000 francs! «Pourquoi les braconniers hésiteraient-ils à tirer pour une telle somme?» Cet appât du gain, dans un pays gangréné par la pauvreté, entraîne une disparition, presque totale, de l’espèce. D’où l’importance de la fondation de Petronel Nieuwoudt... Privés de leur maman, les bébés rhinocéros sont perdus, ils deviennent vulnérables. Care For Wild les recueille, les soigne, les prépare à leur vie d’adulte, dans cette réserve naturelle qu’ils découvriront à l’âge d’un an.

«La nourriture, les médicaments, la sécurité, tout cela coûte cher», précise Denis Asch. C’est pourquoi le Genevois a décidé d’organiser cette exposition à La Réserve (19-22 septembre). Il a choisi une cinquantaine d’images, fruit de ses 20 ans de safari dans le sud de l’Afrique. Sur les traces des mammifères les plus majestueux (lion, léopard, guépard, éléphant, girafe). Ces images seront vendues au profit de l’orphelinat.

«Cela fait douze ans que je suis accompagné par le même guide, le seul à être autorisé dans les réserves privées. Il reconnaît tous les chants des oiseaux, il sait lire la jungle comme personne, j’ai tellement appris sur la vie sauvage à ses côtés...» Ses photos racontent ces moments «empruntés» à la savane. Il y est souvent question de tendresse, de grâce, de force. On y découvre surtout le témoignage d’un homme qui aime la nature et qui cherche à la préserver.

Exposition «Wildlife», jusqu’au 22 septembre à La Réserve. Au profit de Care For Wild Rhino Sanctuary.