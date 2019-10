Démonstrations de chiens de police au cinéma d'Archamps

Des chiens de police, des chiens d'aveugles et des chiens de traîneaux sont ces jeudi et vendredi au cinéma d’Archamps en France voisine. Dans le grand hall, un village d’exposants attend le public avec des professionnels et leurs chiens, mais aussi avec des associations de chiens dressés. Des démonstrations seront proposées pour les enfants, avec notamment des attelages de traîneaux.

Durant ces deux jours, plusieurs conférences sont organisées sur les thèmes de «L'éthologie canine», le jeudi, ou«L'entraînement et performance du chien de travail» et «L'historique du chien militaire.De la domestication à aujourd’hui», le vendredi. La brigade cynophile du GIGN (Groupe d'intervention de la gendarmerie nationale en France) fera aussi des démonstrations.

Des chiens et leurs maîtres des douanes, de la police, de la gendarmerie française (notamment l’équipe cynophile de Saint-Julien-en-Genevois) ou de la sûreté ferroviaire sont présents sur l’événement. Des membres du commando Hubert (Toulon) et du commando Kieffer (Lorient) font également le déplacement pour participer à ce séminaire d’envergure nationale pour sa deuxième édition. Les polices cantonales de Genève et Lausanne sont aussi annoncées.

Les conférences dédiées aux professionnels se tiendront dans une salle de 150 places du cinéma.