Débat sur la légalisation des drogues à Uni Mail ce mardi

Faut-il légaliser les drogues pour assécher le marché noir? C’est le point de départ de la table ronde proposée par la société d’étudiants Zofingue, qui réunit ce soir à Uni Mail quatre intervenants. Favorables à la légalisation des drogues et à leur encadrement par l’État, Ruth Dreifuss, ancienne conseillère fédérale socialiste, et Ursula Cassani, professeure de droit pénal à l’Université de Genève. Face à elles, deux représentants des autorités genevoises que leur fonction opposent a priori à une légalisation, Olivier Jornot, procureur général et Mauro Poggia, conseiller d’État en charge de la Santé et de la Sécurité.

Pourquoi la société estudiantine Zofingue s’intéresse-t-elle à ce sujet? Mohamed Atiek, président de la section genevoise, nous indique que si «Zofingue n’a aucune position officielle sur la question», elle s’intéresse «à tous les débats de société». Il cite la 5G, l’objet de leur précédent débat. «L’ONU s’était fixé 2019 comme horizon pour éradiquer le trafic et la consommation de drogue. À l’aube de l’an 2020 et vu l’échec de cet objectif, la criminalisation de la drogue doit-elle rester d’actualité ou faut-il penser d’autres systèmes?»

Question de santé publique, d’économie mais aussi de sécurité: aux abords de l’Usine, place des Volontaires, l’augmentation du nombre de dealers exaspère les riverains, qui ont signé cette année une pétition pour davantage de répression contre le deal de rue. Un exemple qu’aborderont certainement les intervenants.

Drogues: Enjeux et défis de la politique légale Table ronde avec Ruth Dreifuss, Olivier Jornot, Mauro Poggia et Ursula Cassani, 29 octobre, 18 h 30, Uni Mail, Salle MS 150