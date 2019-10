Comment limiter les risques d’accident cardiovasculaire

La solution est en partie entre les mains du patient. On ne le rappellera jamais assez: les infarctus du myocarde et les accidents vasculaires cérébraux (AVC) représentent la première cause de mortalité en Suisse et dans le monde. En revanche, 60% des maladies cardiovasculaires pourraient être évitées grâce à une meilleure hygiène de vie. En effet, notre état de santé dépend de plusieurs éléments «facilement modifiables» (lire ci-dessous), dont le grand public a pu prendre connaissance mardi grâce à une journée organisée aux Hôpitaux universitaires de Genève.

Dans le hall de l’institution, c’est une fourmilière de curieux qui viennent faire le point en détail sur leur profil de risque personnel. Ici, une prise de sang est offerte avec les résultats livrés dans l’heure. Là, un test d’effort mesure l’endurance physique. Plus loin, un Doppler carotidien permet d’examiner ses artères. Les participants notent consciencieusement les résultats des tests sur un petit carnet qui leur permettra d’établir un bilan.

Pour Mario, 72 ans, c’est au niveau de la tension que le bât blesse. «Elle est trop haute, je vais devoir la faire recontrôler, nous explique-t-il. Pourtant, quand je la mesure chez moi, elle est beaucoup moins élevée qu’ici. Je vais aller chez mon médecin pour lui montrer tout ça.» Peut-être que Mario aurait eu tout intérêt à participer à un atelier donné une heure plus tôt, qui dispensait des conseils pratiques pour l’automesure de la tension à domicile. «Le bras bien tendu, pas plié», décrivait la cardiologue Elena Tessitore en insistant sur la position du fil.

Le septuagénaire prend quelques minutes supplémentaires pour remplir un questionnaire afin d’évaluer son niveau de stress. Exemple de question: «Vous arrive-t-il souvent de ne pas trouver drôle une situation que les autres jugent comique?» «Vous avez répondu oui à treize questions, vous êtes moyennement stressé, analyse une intervenante, Laura. Vous pensiez pourtant l’être très peu, donc peut-être que vous le vivez bien!» Elle lui indique tout de même quelques outils pour diminuer les tensions, en le renvoyant notamment vers l’atelier d’automassage.

Au cours de cette leçon, une intervenante montre des gestes à adopter qui ne prennent que quelques minutes. «Commencez par prendre conscience de votre respiration en posant une main sur la poitrine et une autre sur le ventre.» Après avoir appris à se masser le visage, en se lissant successivement le front, les sourcils, les tempes ou la mâchoire, les participants s’attaquent aux trapèzes, ces muscles situés au niveau des épaules, nids de tensions. «Si vous travaillez devant un bureau, vous faites déjà peut-être machinalement ce geste sans savoir que ça vous fait du bien.»

L’événement n’a pas attiré que des seniors. Gilles, quadragénaire, est venu tester son cholestérol et attend le résultat avec anxiété. «J’ai découvert il y a un an que mon taux était celui d’un homme de 90 ans. Alors je me suis mis au poisson trois fois par semaine.» Bien lui en a pris, si l’on en croit les conseils dispensés par la Dre Tessitore. «Il faut très peu de viande, de fromage et de lard. À remplacer par du saumon, de la truite… Et il faudrait une portion de fruits et légumes à chaque repas pour se protéger», avance-t-elle, tout en reconnaissant qu’elle-même a du mal à appliquer ces consignes à la lettre. «Concernant l’alcool, deux verres maximum par jour et pas de boissons sucrées comme le Coca-Cola.» La cardiologue est toutefois consciente des limites de l’exercice. «Certains patients font quand même des infarctus alors qu’ils ne présentaient aucun facteur de risque…»

Deux types de facteurs de risque

FACTEURS MODIFIABLES: - Le cholestérol, en excès dans le sang, il peut boucher les artères. - L’hypertension artérielle, aggravée par la consommation excessive de sel et le syndrome d’apnée du sommeil. - Le diabète - Le surpoids (indice de masse corporelle supérieur à 25) - Le tabagisme - Le stress, que l’on peut gérer avec des outils comme l’automassage. - La sédentarité. Vous pouvez limiter ou diminuer les risques en pratiquant entre deux heures et demie et cinq heures d’activité physique modérée (marcher d’un bon pas) ou une heure à deux heures et demie d’activité physique à intensité élevée (courir) par semaine.

FACTEURS NON MODIFIABLES: - L’âge : Le risque augmente à partir de 50 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes. - Le sexe : Les hommes ont un risque plus élevé que les femmes avant la ménopause. - Les antécédents familiaux : Si votre père ou frère a eu une maladie cardiovasculaire avant 55 ans ou votre mère ou sœur avant 65 ans. Ou s’il y a une hypercholestérolémie familiale. S.S.