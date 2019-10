Collecte de smartphones usagers à Genève

Une collecte de smartphones usagers organisée par No Obsolescence programmée (NoOPs) en collaboration avec Réalise, aura lieu le samedi 12 octobre de 10h à 17h au 2 rue de la Croix d'Or (Place du Molard). «L’obsolescence programmée, des pratiques inacceptables et dommageables tant pour les consommateurs que pour l'environnement Allonger la durée de vie des appareils permet de limiter l’utilisation des ressources naturelles nécessaires à leur production et de diminuer les déchets. La raccourcir délibérément est inacceptable, tant pour les consommateurs que pour l’environnement», commente No0Ps dans un communiqué.

Les smartphones contiennent de nombreuses matières premières, plastique, verre, mais aussi de précieux métaux recyclables tels que l’argent, le platine, le cuivre, le silicium et l’or. En Suisse, 8 millions de téléphones mobiles sommeillent dans nos tiroirs ! 93 % des Suisses possèdent un smartphone. Près de 90% des consommateurs changent leur téléphone portable alors qu’il fonctionne encore. Ainsi, 8 millions de téléphones portables sommeillent dans nos tiroirs (1 par habitant).

Afin de rendre visible ce phénomène et l’impact environnemental de l’extraction des matières premières nécessaires à leur fabrication, NoOPS en collaboration avec un acteur clé de l’économie circulaire genevoise, réalise cette action afin que les téléphones collectés soient réparés avant d’être remis en vente, ou désossés pour récupérer les matériaux.

NoOPs précise que «les données seront effacées selon les procédures strictes établies par Réalise. La recette de la collecte servira à payer les coûts de l’opération et à contribuer aux buts de NoOPs.»