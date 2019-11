Cinq ans après l'incendie des Tattes, manifestation, samedi

Cinq ans après l'incendie des Tattes, SolidaritéS appelle à un rassemblement le 16 novembre 2019 à 10h, dans la cour même des Tattes, où une plaque commémorative sera fixée sur le bâtiment. Ce moment de recueillement sera suivi d’un thé-café-croissants. L'après-midi, à 15h, SoidaritéS donne rendez-vous à la population place des Nations pour manifester et protester contre les conditions d'accueil des mineurs non accompagnés et demander des réponses sur le drame qui a endeuillé les Tattes. Dans la nuit du 16 au 17 novembre 2014, un grave incendie a coûté la vie à un requérant d’asile érythréen et a blessé plus de 40 hommes qui logeaient dans le bâtiment. Certains ont dû se jeter par la fenêtre pour échapper aux flammes, le système anti-incendie étant défectueux. Une enquête a alors été ouverte pour savoir qui devait endosser la responsabilité de cette catastrophe. Les experts chargés de l’enquête ont mis l’Etat en cause, mais celui-ci a contesté les résultats avancés.

«Notre lettre adressée au Ministère public pour lui demander des nouvelles de cette enquête est restée sans réponse», déplore SolidaritéS. «Pire encore : il est difficile de savoir où et dans quelle situation administrative se trouvent les sinistrés. C’est une démarche juridique qui permettra peut-être, cinq ans après le drame, de savoir où se trouvent les personnes concernées. Certaines ont reçu des autorisations de séjour, d’autres ont quitté la Suisse (sans indemnisation), d’autres encore sont toujours munies de papiers blancs, dans une complète incertitude quant à leur sort et à leur indemnisation», poursuit l'organisation dans un communiqué.

SoidaritéS se focalise sur le cas d’Ayop Aziz, «un jeune Tchadien que l'État voulait expulser après l’incendie, mais qui s’est rebellé et dont le réseau solidaire s’est mobilisé jusqu’à occuper l’aéroport pour empêcher son expulsion. Il est toujours à Genève, avec un papier blanc, épuisé par l’attente et les diverses mesures d’intimidation dont il a fait l’objet à plusieurs reprises (une arrestation et un emprisonnement parce qu’il était allé jouer au foot à Nyon, une assignation à résidence sur un périmètre restreint).»

Le Grand Conseil vient d'adopter une motion qui demande aux autorités qu'aucune victime ne soit expulsées tant que la procédure judiciaire est en cours et que l'indemnisation n'a pas été précisée.

À la mort de Fikre dans l'incendie des Tattes en 2014 se sont ajoutées celles de deux jeunes requérants d'asile: Yemane en 2018, puis Ali en 2019.« Les conditions d’accueil ou plutôt de fermeture à l’égard des mineurs non-accompagnés, requérants d'asile ou non, dans notre canton et notre pays sont déplorables. Il faut le dire, le crier encore une fois samedi 16 novembre, date anniversaire de l’incendie des Tattes», conclut ce texte.