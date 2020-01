Les chiens traîneaux ne feront pas le show

Les courses internationales de chiens de traîneaux qui devaient avoir lieu samedi et dimanche à Saignelégier (JU) ont été annulées en raison de l'absence de neige. Le comité d'organisation a également renoncé à activer le plan B qui prévoyait une Fête du chien nordique dimanche.

En 48 éditions, cette manifestation a pu se dérouler à 26 reprises et a été annulée ou remplacée par un plan B 22 fois. Mais l'avenir de la manifestation n'est pas remis en question, grâce au soutien des donateurs et au travail des bénévoles, a assuré lundi soir le comité d'organisation. La 49e édition est prévue les 30 et 31 janvier 2021.

Cette manifestation constitue une attraction d'importance sur le plan touristique et économique pour le canton du Jura. La première édition en 1973 avait attiré 300 curieux. Mais cet événement avait connu un large écho international: il s'agissait d'une première européenne.

Le record d'affluence aux courses internationales de chiens de traîneaux a été enregistré en 2017 avec 28'000 spectateurs. L'année dernière, quelque 18'000 spectateurs étaient venus dans le chef-lieu des Franches-Montagnes pour suivre les prouesses des mushers. (ats/nxp)