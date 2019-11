Ce box où les joueurs assoient leurs invités et leur pouvoir

Au Masters comme partout ailleurs, chaque joueur reçoit un coin de tribune, qu’il garnit plus ou moins bien. On l’appelle «le box» et on y est comme en boîte: amis, associés, familles et relations s’y encanaillent galamment, tous acquis à la gloire de l’hôte et prêts à le vénérer sans réserve, point par point.

Les soirs de défaite, les manières sont souvent plus affectées que les invités, disent les ragots du voisinage, mais c’est l’attention qui compte. «J’ai passé deux heures à encourager «ma» joueuse comme si rien d’autre ne comptait, alors que j’étais obnubilé par un besoin de faire pipi. Je n’ai jamais osé quitter mon siège», témoigne la relation occasionnelle d’une ancienne top 50.

Cacher ses sentiments

Dans ce carré VIP que tout le monde regarde, commente, et filme en cachette, l’activité sociale est codifiée: l’attribution des places, les circuits de conversation, la façon de ne jamais paraître consterné ou catastrophé, de dissimuler son ennui, sa soif, ou son train à prendre.

Au dernier tournoi de Madrid, Stan Wawrinka a grondé son box devant le monde entier, en le désignant d’un doigt réprobateur, parce qu’il faisait trop de chahut. «J’y suis plus ou moins sensible selon les périodes et les matches, nous expliquait «Stan the Man» en juin. Depuis le terrain, j’observe tout, sans arrêt. Au départ, je sais très exactement qui est assis dans mon box, et à quelle place. Tout devant, il y a les personnes importantes, le coach, le physio, l’agent… Autour, c’est vrai, je n’aime pas que les gens gigotent ou discutent.»

Roger Federer ne tolère pas davantage les pipelettes. Pour lui soutirer un avis sur la question, il a fallu s’y reprendre à deux fois, mais la deuxième fut la bonne, très bonne, et sa réponse soigneusement choisie révèle un rapport ambigu aux sensibilités périphériques: «Je ne regarde pas vraiment mon box. Mais quand ça arrive, il est important que je le sente intéressé, idéalement concerné. Je déteste que dix personnes soient penchées sur leur portable en train de lire leurs mails. Il n’existe rien de pire, pour un joueur de tennis, que de chercher du soutien chez des proches qui regardent ailleurs.»

Au premier rang trône Mirka Federer, un règne de bientôt vingt ans, et si la reine mère reste plus volontiers auprès de ses enfants, sinon des maçons qui construisent son nouveau palais, chacune de ses apparitions dans cette noblesse de court la ramène au centre de l’attention, majesté granitique parcourue de frémissements basiques: un applaudissement, un soupir, un applaudissement, un soupir.

Roger Federer avoue qu’il y a dix ans, il s’en «fichait complètement. Mais avec l’âge, je recherche beaucoup plus le contact visuel, je suis réceptif au langage corporel, surtout quand je suis en difficulté. Je tire plus d’énergie de mon box.» Severin Lüthi, son coach, l’atteste auprès de notre confrère du «Tages-Anzeiger»: «Roger nous demande de montrer davantage nos émotions. On se force à être plus démonstratifs, à brandir le poing et à crier, quand le match est serré.» Federer en appelle néanmoins à leur bonne éducation: «Je n’attends pas non plus de mes proches qu’ils deviennent hystériques. Je n’ai pas envie qu’on me stresse en criant à tout bout de champ: «C’est CE point, maintenant!» De la même façon que je n’engueule pas mon team.»

Pour certains, le box est cet exécutoire-là, la cage dorée où des staffs grassement rétribués essuient des remontrances à longueur de fautes directes, sans sourciller. Novak Djokovic et Andy Murray, souvent, ont transformé leurs conseillers en souffre-douleur, jusqu’à précipiter la fuite des plus effarouchés (Amélie Mauresmo a quitté le box de Murray, puis son emploi de coach, pour cette raison précise).

Belinda Bencic est de ces êtres tyranniques, consciente des colères qu’elle dirige vers son père, avec de petits détours par les ramasseurs de balles, mais fière de l’impétuosité qu’elle érige en valeur culturelle. Elle le disait à New York: «Je n’aime pas les atmosphères molles ou neutres, dans les tribunes comme dans mon box. De mon équipe, j’attends qu’elle me pousse. Je crois que je me bats beaucoup sur un terrain et si je vois mon clan vautré sur une chaise, ça ne me plaît pas, je l’indique clairement.»

Nelson Monfort mis dehors

Dans tous les cas, le box reste une propriété privée, un carré d’irréductibles jalousement protégé des liesses idolâtres, sur lequel le joueur exerce une autorité patriarcale. David Goffin ne cache pas qu’il y assoit ses invités et son pouvoir, en toute amitié. Il y remet bon ordre au besoin, «l’œil toujours ouvert». Sa petite amie, Stéphanie Tuccitto, racontait dans «L’Équipe»: «Le langage du corps est important. Il ne faut pas sortir le téléphone ou être distraite. Si je pars aux toilettes dix minutes, David va me dire après le match: «Tu étais où à 2-1?» Ou il va me demander à qui j’ai dit bonjour.»

En 2016, Andy Murray est intervenu auprès de son épouse en pleine finale de Roland-Garros, depuis le bord du court, tandis que le journaliste Nelson Monfort entrait dans son box avec la bouche en cœur, les bras chargés de louanges. Murray a exigé qu’on «le mette dehors» – car ces boîtes-là ont aussi des videurs. Plus les places deviennent rares, comme au Masters, plus les positions semblent figées. Plus cet entre-soi exclut pratiquement toute opportunité de filer aux toilettes.