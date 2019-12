L’aéroport a un nouveau chef de la sûreté

Il y a un peu plus de six mois, en pleine journée, les employés de Genève aéroport ont assisté à l’arrestation du chef de la sûreté, interpellé pour corruption passive et active. Alors que l’enquête est toujours en cours, un nouveau responsable prendra les rênes de ce secteur sensible dès le 1er janvier prochain, selon nos informations.

Le poste a été réattribué à l’interne. Il sera occupé par Denis Mastrogiacomo, l’actuel chef de la division passagers, haut gradé à l’armée et ancien chef d’Etat-major des pompiers de l’aéroport. L’organisation du Département de la sûreté sera revue pour «plus de clarté», nous dit l’aéroport. Le service du contrôle qualité, qui se charge de veiller à ce que le département soit bien géré (projets, travaux, personnel), sera détaché de la hiérarchie et dépendra directement du chef des opérations lui-même.

Ce dernier, Giovanni Russo, s’explique : «C’est une mesure d’assainissement, logique et pertinente, comme cela a été fait dans notre service de la sécurité aéronautique, qui gère notamment la lutte contre le feu. Ce rattachement direct me permettra de mieux assumer mes responsabilités.» Ce service sera supervisé par une autre cadre déjà active à l’aéroport, récemment nommée.

Ce n’est pas le seul changement intervenu depuis l’arrestation de l’ancien responsable et de son adjoint. Depuis mai, le chef des opérations a souhaité stabiliser le département sûreté, fortement ébranlé par le scandale. « Les employés ont été déstabilisés par l’intervention du procureur sur le site. Il a fallu regagner la confiance, leur montrer que tout se passe désormais en bonne et due forme, en clarifiant la structure. » Dans premier temps, une cellule psychologique a été mise en place. Giovanni Russo s’est rendu dans tous les cours de formation continue, pour faire le point avec les employés. L’opérationnel a été préservé, selon l’aéroport. «Les procédures ont néanmoins été affinées.»

Le fait que l’adjoint de l’ancien chef de la sûreté ait recouru contre son licenciement ne bloque-t-il pas ce processus de réorganisation? «Cela ne change rien, estime Giovanni Russo. Il est évident que les deux employés dont Genève Aéroport s’est séparé ne peuvent pas reprendre une fonction à la sûreté. Ce qui est arrivé était un problème de personne, pas d’organisation.»

L'ancien chef de la sûreté, son adjoint et le directeur d'une société de formation active sur la plateforme ont été interpellés en mai dernier, suite à des soupçons de corruption et d'acceptation d'un avantage. L'ex-cadre est accusé d'avoir touché des pots de vins du patron de cette entreprise, son ancien associé. Ils ont bénéficié depuis d’une mise en liberté provisoire. L'enquête du Ministère public se poursuit.