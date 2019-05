L'aviation d'affaires s'expose à Palexpo

Le petit monde de l'aviation d'affaires européenne se retrouve dès mardi à Genève, dans un contexte de ralentissement des activités.

«Depuis le début de l'année, on note une baisse de l'activité dans toute l'Europe, qui est liée probablement à des situations économiques ou à des changements d'habitudes», a indiqué à AWP Walter Chetcuti, le président de la faîtière genevoise de l'aviation d'affaires AGAA, citant les données du marché compilées par la société britannique WingX. A en croire le responsable, le Brexit ne figure pas parmi les facteurs qui plombent le secteur depuis le début de l'année.

La situation actuelle tranche avec celle qui prévalait en 2018, où la croissance a été au rendez-vous pour le secteur. Rien qu'à l'aéroport de Genève, le nombre de mouvements a augmenté de 5,2% sur un an, précise M. Chetcuti. Malgré sa petite taille, la Suisse est un acteur notable de l'aviation d'affaires sur le Vieux-continent, avec 34'100 emplois directs et indirects et une part de 16,4% du marché européen, selon des chiffres présentés au salon Ebace. Les retombées économiques de l'aviation d'affaires dans le pays sont estimées à 14,6 milliards d'euros.

Genève au 3e rang européen

Le secteur, qui regroupe les aviations privée, commerciale, diplomatique et médicale (rapatriement), a généré 89'671 mouvements d'appareils en 2018. Le cabinet spécialisé américain Booz Allen Hamilton (BA&H) place la Suisse au 5e rang européen et recense une flotte de 194 hélicoptères et de 264 avions.

Trois aéroports helvétiques offrent des prestations dans le domaine, Genève étant comme le plus important. Le tarmac du Grand-Saconnex affiche 46 départs quotidiens, contre 29 pour Zurich et 10 pour Bâle, selon un rapport de BA&H remontant à septembre 2017. Quelque 1100 personnes travaillent directement pour le secteur à Genève, pour une flotte estimée à 78 appareils, hélicoptères et avions confondus. Au-delà de son importance nationale, l'aéroport genevois s'impose parmi les sites les plus importants de l'aviation d'affaires en Europe, derrière Le Bourget et Nice, en France. «Nous talonnons Nice de quelques centaines de mouvements annuels», note Walter Chetcuti.

Genève Aéroport est toutefois confronté à un problème de capacités: sa seule et unique piste accueille également les avions de ligne, les compagnies à bas coût et les charters. «Cette piste permet 40 à 42 mouvements par heure. Sa limitation est là», affirme le président de l'AGAA.

A cela, il faut ajouter les abus commis par certains opérateurs d'avions, qui bloquent des créneaux horaires sans les utiliser. Afin d'éviter ce genre de pratiques, l'AGAA et l'aéroport ont durci les conditions d'utilisation du site de réservation. Un nouveau système plus performant sera déployé l'année prochaine. En termes de mouvements, l'aviation d'affaires représentait 22 à 23% des mouvements totaux enregistrés à Genève en 2018, précise M. Chetcuti. (ats/nxp)