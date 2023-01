Loi sur les infrastructures – New York veut combattre une «autoroute raciste» avec l’aide de Biden Le président est à New York pour vanter sa loi sur les infrastructures, qui permet d’aménager les axes routiers divisant des quartiers pauvres. Une ambition qui suscite de l’espoir dans le Bronx. Alexis Buisson - New York

La Cross Bronx Expressway (CBE), l’autoroute qui divise et pollue le Bronx, pourrait être recouverte sur plusieurs kilomètres grâce aux fonds dégagés par l’administration Biden. Spencer Platt/Getty Images/AFP

La première chose qui frappe quand on sort de l’arrêt de métro Parkchester, dans le sud du Bronx, c’est le bruit. Le grondement des rames glissant sur les voies aériennes, mais aussi le vrombissement des voitures et les camions qui filent le long de la Cross Bronx Expressway (CBE), l’autoroute qui traverse la zone. Des centaines de milliers de véhicules l’empruntent chaque jour. Au grand dam des 220’000 riverains, essentiellement noirs et hispaniques, qui ont le malheur d’être sur son chemin.